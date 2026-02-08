Hàng trăm chậu đào, quất Tết đổ ngã la liệt, tiểu thương lo thua lỗ

Từ trưa 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh xuất hiện mưa to kèm gió giật mạnh làm nhiều điểm bán cây cảnh bị thiệt hại.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) - nơi kinh doanh cây cảnh lớn nhất ở Hà Tĩnh, hàng trăm chậu đào, quất bị đổ rạp trên vỉa hè, một số cây hư hỏng nặng.

Nhiều chậu quất đổ ngã la liệt (Ảnh: Dương Nguyên).

Các tiểu thương cho biết thời tiết bất lợi kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hoạt động buôn bán gặp khó khăn. Trước đó, nắng nóng làm đào nở sớm, ảnh hưởng đến giá bán.

Hôm nay, mưa gió tiếp tục gây thiệt hại, trong khi lượng khách mua sắm cận Tết lại thấp hơn so với các năm trước khiến nhiều hộ kinh doanh đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Đào cũng bị quật ngã khi không khí lạnh tràn về (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Nguyễn Văn Nam (trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) cho hay gia đình đưa ra thị trường khoảng 600 gốc đào và quất thế dịp Tết năm nay. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sức mua của khách hàng chưa đạt như kỳ vọng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió mạnh, hơn 100 gốc cây cảnh của anh Nam đã bị quật ngã.

Để hạn chế cây bị đổ, một số tiểu thương đội mưa bổ sung cát vào chậu nhằm tăng trọng lượng. Song tại nhiều khu vực, hàng trăm gốc đào, quất vẫn chưa thể dựng lại do mưa, gió lớn còn tiếp diễn.

Tiểu thương đội mưa đổ thêm cát vào chậu nhằm tăng trọng lượng, hạn chế thiệt hại (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ chiều 8/2, không khí lạnh đã bao trùm phần lớn khu vực toàn tỉnh, gây mưa rải rác. Trong 24-48 giờ tới, hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì.

Trên đất liền có gió cấp 3, vùng ven biển gió cấp 4-5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Ngoài khơi, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.