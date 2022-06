Nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, mất liên lạc sau khi nợ bảo hiểm

Đề nghị khởi tố 11 đơn vị nợ bảo hiểm

Gần 150.000 lao động ở Long An bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ các doanh nghiệp ở mức báo động.

Hiện nay, trong số 6.049 đơn vị BHXH đang quản lý có 813 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên (chiếm 13,44%), trong đó có 191 đơn vị (với 3.690 lao động) khó có khả năng thu hồi do đã ngừng hoạt động và không liên hệ được với người sử dụng lao động.

Tính đến ngày 30/4, toàn tỉnh Long An có hơn 2.900 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN... với tổng số tiền hơn 276 tỷ đồng, hơn 147.300 người lao động bị ảnh hưởng.

BHXH tỉnh Long An đã chuyển sang Công an tỉnh Long An 11 đơn vị sử dụng lao động đề nghị điều tra, khởi tố theo Điều 216 Bộ Luật Hình sự.

Theo ông Trần Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An cho biết, để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, cần có sự chung tay của nhiều sở ngành. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi bảo hiểm.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số, để người lao động giám sát việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động…

15.000 lao động có việc làm sau dịch Covid-19

Gần 15.000 lao động được hỗ trợ việc làm 5 tháng đầu năm.

Theo báo cáo mới nhất của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế ở địa phương đã dần ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang tăng trưởng mạnh.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động, đưa hơn 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 10% kế hoạch năm, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cấp 772 giấy phép cho người lao động nước ngoài; thẩm định nội quy 366 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH đã xác nhận khai báo kiểm định 80 doanh nghiệp với tổng số 1.174 thiết bị. Có 14.341 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp; trong đó xét duyệt 13.104 người; chi trợ cấp thất nghiệp 271,7 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo gần 8.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,49%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,41%.

Hiện, Long An đang đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động người trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022, phấn đấu đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt kế hoạch được giao.

Từ nay đến cuối năm, Long An sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%. Đồng thời chú trọng nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực Người có công; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội.