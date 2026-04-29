Người dân mang cá chết đi họp, dẫn chứng nguồn nước bị ô nhiễm

Ngày 29/4, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức họp dân ghi nhận tình hình các hộ dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi nghi do ảnh hưởng từ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Theo phản ánh của người dân ở khóm 4 (phường Tân Thành), có tình trạng cá nuôi chết hàng loạt nghi do nguồn nước bị nhiễm mặn trong quá trình bơm cát thi công dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Cá chết trong ao nuôi của người dân quanh khu vực mở rộng Cảng hàng không Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Đặng Văn Năm (trú phường Tân Thành) cho biết gia đình nuôi cá chình và cá bóng, bị thiệt hại khoảng 60% sản lượng.

Theo ông Năm, tình trạng cá chết đã diễn ra trong thời gian dài, số cá chết đã vớt bỏ, hiện còn khoảng 40% đang cố gắng cứu.

Đến cuộc họp với địa phương, bà Huỳnh Thị Lệ (trú tại phường Tân Thành) mang theo cá chình làm khô cùng cá bống tượng vừa chết để dẫn chứng thiệt hại thực tế.

Theo bà Lệ, gia đình đầu tư gần 2 tỷ đồng để nuôi cá, nay cá chết thiệt hại khoảng 2ha. Bà đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp thỏa đáng trước tình trạng này.

Người dân mang cá chết đến cuộc họp (Ảnh: CTV).

Trước những phản ánh của người dân, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng đã lấy mẫu nước khu vực cá chết, bước đầu ghi nhận độ mặn khá cao.

Cơ quan này đang rà soát, đối chiếu với các quy chuẩn nguồn nước nuôi trồng thủy sản để có kết luận cụ thể.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết bước đầu địa phương đã nắm được tình hình thiệt hại của người dân. Tới đây, ngành chức năng sẽ đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế, ghi nhận cụ thể mức độ thiệt hại và có hướng giải quyết phù hợp.

Trước đó, một số người dân ở khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành) có đất tiếp giáp khu vực dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đang được thi công, phản ánh có tình trạng cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.

Nguyên nhân được người dân nghi xuất phát từ việc bơm cát vào công trình mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dẫn đến nước mặn xâm nhập vào khu vực sản xuất của các hộ dân.