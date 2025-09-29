Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Nguyễn Phạm Hải Yến thắc mắc về trường hợp ông P., người công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, một đơn vị sự nghiệp tự chủ nhóm 2 (theo Nghị định số 60).

Ông P. thuộc trường hợp nghỉ hưu sớm theo quy định tại Nghị định số 178.

Theo quy định, đối với đơn vị tự chủ bảo đảm chi thường xuyên, nguồn kinh phí thực hiện chi trả chính sách là từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn được sử dụng từ các quỹ được trích lập của đơn vị.

Trong trường hợp đơn vị của ông P. không đủ số dư từ các nguồn này để chi trả chế độ, bà Yến hỏi: “Vậy nguồn ngân sách nhà nước có thực hiện chi trả trong trường hợp này không? Việc thực hiện chính sách cho ông P. sẽ như thế nào? Thời hạn giải quyết chính sách là bao lâu kể từ ngày cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định nghỉ hưu?”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho hay nguồn kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang theo Nghị định 178 (được bổ sung, sửa đổi tại Nghị định 67) được thực hiện như sau:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, kinh phí giải quyết chính sách, chế độ được sử dụng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập không đủ nguồn kinh phí để giải quyết chính sách, chế độ thì được sử dụng các quỹ được trích theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập để giải quyết chính sách, chế độ.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do nhà nước đặt hàng thông qua giá dịch vụ nhưng giá dịch vụ chưa tính đủ các yếu tố cấu thành để giải quyết chính sách, chế độ thì nguồn kinh phí giải quyết chính sách, chế độ do ngân sách nhà nước cấp bổ sung.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên không đủ nguồn kinh phí chi trả thì không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Thời hạn giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178 được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6383.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178, hoàn thành trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31, thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Các đơn vị bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, các đơn vị gửi ý kiến đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.