Người thu nhập dưới 15 triệu có cơ hội mua nhà giá 16 triệu đồng/m2

Ngày 7/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có thông báo về việc mở bán căn hộ tại dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, đợt 21.

Đợt này có 305 căn hộ, diện tích 44,5-70m2, bố trí một đến ba phòng ngủ. Với đơn giá 16 triệu đồng/m2, mỗi căn hộ có giá từ 712 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng (đã gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm 2% phí bảo trì).

Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7/10 đến ngày 23/10 tại văn phòng Ban quản lý dự án.

Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp…

Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại luật nhà ở và Nghị định 100 của Chính phủ.

Trong đó, điều kiện với người độc thân là thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người này và vợ hoặc chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.

Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc dự án trên có quy mô 6 khối nhà với tổng cộng 1.809 căn hộ; trong đó có 1.165 căn hộ nhà ở xã hội, 348 căn hộ nhà ở thương mại để bán và 296 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê.