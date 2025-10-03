Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ gần 6,73 triệu hộ vay vốn

Hoạt động hiệu quả, ổn định, thông suốt

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt gần 422,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tiếp tục tăng thêm 12,5 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số lên 63,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng nguồn vốn. Đã có 31/34 chi nhánh hoàn thành và vượt kế hoạch vốn được giao trong năm 2025.

Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Quang Minh).

Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 105,4 nghìn tỷ đồng, với hơn 1,66 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn. Doanh số thu nợ đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 64,8% doanh số cho vay.

Đến cuối kỳ, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398,1 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 30,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,3% so với cuối năm 2024. Hiện có gần 6,73 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống ở mức 2.174 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ. Có 31/34 chi nhánh duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% tổng dư nợ, phản ánh chất lượng tín dụng chính sách được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Quang Minh).

Thực hiện Nghị quyết số 18, Kết luận số 127, Nghị quyết số 60, cùng Quyết định số 759 về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng phương án được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt.

Bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, cán bộ được bố trí phù hợp, đảm bảo các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, người lao động yên tâm công tác. Sau khi sắp xếp, toàn hệ thống vẫn triển khai đầy đủ các hoạt động và duy trì ổn định, thông suốt.

Hoạt động giao dịch xã được duy trì như trước, địa điểm giao dịch do UBND xã bố trí, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân.

Tên điểm giao dịch, biển hiệu, bảng công khai cũng đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Tính đến 30/9, cả nước có 9.970 điểm giao dịch. NHCSXH đã bố trí lực lượng đảm bảo giao dịch an toàn, thông suốt; 100% chi nhánh được đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã ở mức tốt.

Kết quả 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 601.000 lao động, trong đó hơn 6,8 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. NHCSXH đã giúp gần 4,1 nghìn người hoàn lương có việc làm ổn định; hỗ trợ hơn 20.000 học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập, trong đó có 788 sinh viên theo học ngành STEM.

Ngân hàng xây dựng hơn 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn; xây dựng hơn 2,9 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và gần 7,5 nghìn căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp.

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trong hệ thống NHCSXH (Ảnh: Quang Minh).

Đẩy mạnh huy động vốn ủy thác từ ngân sách địa phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 9 tháng qua, đảm bảo duy trì mạng lưới hoạt động ổn định, hiệu quả, nhất là hoạt động của các điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 60.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm đi vào hoạt động kể từ khi thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo đến NHCSXH hiện nay, Tổng giám đốc NHCSXH nhấn mạnh 30 năm qua, toàn hệ thống đã trải qua quá trình hình thành phát triển trở thành một mô hình ngân hàng chính sách đặc thù chỉ riêng có của Việt Nam với những đóng góp được ghi nhận, nổi bật là danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

NHCSXH ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ (Ảnh: Quang Minh).

Phát huy những thành tích đã đạt được, ông Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị tại hội sở chính và chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động bám sát phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường thực hiện Chỉ thị 39, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời chú ý kiểm tra, giám sát thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Về phương hướng cho thời gian tới, ông Dương Quyết Thắng yêu cầu toàn hệ thống cần nghiên cứu, nhận diện được những hướng đi phù hợp với tình hình mới, thời đại mới; đảm bảo nguồn vốn, nguồn lực phục vụ đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm tra giám sát; tăng cường hiện đại hóa công nghệ thông tin và tận tâm tận lực quyết tâm xây dựng hệ thống ngày càng vững mạnh, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Dịp này, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong các phong trào thi đua và các tập thể chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua.

Đồng thời, NHCSXH phát động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong hệ thống quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Quang Minh