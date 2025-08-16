Nam công nhân tử vong khi làm việc dưới hầm rút nước

Trưa 16/8, thông tin từ UBND phường Tuy Hòa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân bước đầu được xác định là người đàn ông ngoài 40 tuổi.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ đưa nạn nhân lên mặt đất (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa).

Vào sáng cùng ngày, nam công nhân trèo xuống hầm rút nước tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, phường Tuy Hòa để làm việc. Sau đó, những người ở trên mặt đất không thấy động tĩnh gì của công nhân, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an phường Tuy Hòa và lực lượng chức năng tại chỗ đã đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ.

Cảnh sát đeo bình dưỡng khí để tiếp cận được nạn nhân (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa).

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát bố trí phương tiện, đeo bình dưỡng khí, tìm cách nhanh nhất xuống hầm rút đưa nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, nạn nhân cơ thể đã tím tái và tử vong trước đó.

Nguyên nhân tử vong của nam công nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.