Nam công nhân lái máy xúc rong ruổi đường trường gây sốt

Wen Xiangpu (27 tuổi) là một công nhân lái máy xúc đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thời gian gần đây, Wen gây sốt vì thực hiện chuyến hành trình vòng quanh Trung Quốc trên chiếc máy xúc. Sau 6 tháng thực hiện cuộc hành trình, Wen đã thu hút hơn 550.000 lượt tài khoản theo dõi trên mạng xã hội.

Chuyến hành trình du ngoạn của anh công nhân lái máy xúc bắt đầu vì một lý do không lấy gì làm vui vẻ. Wen bắt đầu lái máy xúc từ năm 15 tuổi. Anh đã có nhiều năm làm việc trên các công trường ở nhiều vùng miền tại Trung Quốc.

Chàng trai lái máy xúc Wen Xiangpu (Ảnh: SCMP).

Dù vậy, học vấn của Wen không cao, thị trường lao động lại ngày càng cạnh tranh, đặt ra những yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn. Wen dần cảm thấy ngột ngạt trong công việc, anh muốn dành ra cho bản thân một khoảng thời gian sống chậm lại sau hơn 10 năm làm việc chăm chỉ.

Wen quyết định lên đường rong ruổi trên chính chiếc máy xúc đã đồng hành cùng anh trong công việc. Mục tiêu của Wen là đi khắp đất nước Trung Quốc bằng máy xúc.

Ngày 1/3, Wen lên đường từ quê nhà Hà Nam với đầy đủ giấy tờ cần thiết để đảm bảo cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

"Tôi năm nay 27 tuổi, vẫn còn trẻ, tôi muốn thực hiện điều gì đó táo bạo. Tôi đã luôn mong ước được có nhiều trải nghiệm tại những vùng miền khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc. Làm việc cần mẫn một năm cũng không giúp tôi giàu hơn. Nhưng bớt đi một năm làm việc để lên đường thực hiện cuộc hành trình đáng nhớ này, chắc chắn tôi sẽ có nhiều ký ức quý giá", Wen chia sẻ.

Dọc đường đi, Wen làm nhiều việc tốt, chẳng hạn như dọn dẹp đá rơi trên những cung đường đèo núi (Ảnh: SCMP).

Wen dùng tiền tiết kiệm để thực hiện cuộc hành trình mơ ước. Anh cố gắng chi tiêu dè xẻn. Trong vòng 6 tháng qua, Wen chỉ chi tiêu vào khoảng 50.000 tệ (gần 185 triệu đồng). Phần lớn số tiền này chi dùng cho việc mua nhiên liệu và thực phẩm. Khi đêm xuống, Wen dựng lều để ngủ.

Để chuyến hành trình thêm đáng nhớ, Wen biến chiếc máy xúc trở thành biểu tượng của lòng tốt. Có thể giúp đỡ ai dọc đường, Wen đều hết lòng. Anh đã giúp dọn dẹp những con đường đèo núi bị đá lăn xuống gây cản trở di chuyển, giúp người dân vận chuyển đồ nặng, giải cứu xe sa lầy...

Những hành động tốt đẹp này giúp chuyến hành trình của Wen thêm ý nghĩa, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết họ tìm thấy nguồn cảm hứng tích cực từ việc theo dõi cuộc hành trình của Wen.

Anh chàng lái máy xúc dự định sẽ tiếp tục thực hiện chuyến hành trình tới gần Tết Âm lịch thì quay trở về quê nhà, để cùng gia đình đón năm mới. Sau đó, anh tin rằng bản thân đã có những cảm nhận mới về công việc và cuộc sống, Wen sẽ quay trở lại với công việc bằng nguồn năng lượng mới.