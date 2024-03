Mục tiêu cao cho tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương cho biết, theo kế hoạch, lễ phát động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024" sẽ do Bộ LĐ-TB&XH và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương (Ảnh: Gia Đoàn).

Năm nay, Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức lễ phát động vào ngày 26/4. Kế hoạch tổ chức và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động được các Bộ ngành liên quan đề xuất được Ban chỉ đạo cơ bản nhất trí.

Với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Lễ phát động được tổ chức vào ngày 26/4, cùng với tháng Công nhân.

Ban chỉ đạo cho biết, trong tháng hành động sẽ có nhiều hoạt động ở trung ương, địa phương như triển khai Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, ngay sau lễ phát động sẽ có các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tin về kết quả công tác ATVSLĐ và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng cho biết, năm qua, trong bối cảnh khó khăn do những biến động khó lường trên thế giới, trước các thách thức về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các hoạt động vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng thông tin về kết quả công tác ATVSLĐ năm 2023 (Ảnh: Gia Đoàn).

So với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở một số chỉ số chính, bao gồm số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng.

Cụ thể, tai nạn lao động chết người giảm 8,06% số vụ (662 vụ, giảm 58 vụ), giảm 7,29% số người chết (699 người, giảm 50 người); giảm 4,2% số vụ tai nạn (324 vụ) giảm 4,7 số người bị tai nạn lao động (giảm 370 người).

Tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động có chiều hướng giảm mạnh số vụ, số người chết và bị thương. Số vụ có người chết giảm 11,44% (503 vụ, giảm 65 vụ), số người chết giảm 10,92% (530 người, giảm 65 người).

Trong khu vực không có quan hệ lao động, số vụ tai nạn lao động có chiều hướng tăng nhẹ, 159 vụ tai nạn chết người làm 169 người chết (tăng 7 vụ, tương ứng 4,6 % và tăng 10 người, tương ứng với 6,3%).

"Trong năm 2023, BHXH Việt Nam đã giải quyết mới cho 7.326 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động. Trong đó có 2.190 trường hợp hưởng chế độ hàng tháng và 5.136 trường hợp hưởng một lần", ông Thắng thông tin.