Mô hình giảm nghèo từ nuôi gà đặc sản

Gà Tiên Yên có bộ lông sặc sỡ, thịt săn chắc, vị ngọt đậm đà, từ lâu đã được mệnh danh là “gà ngon nhất vùng Đông Bắc”. Nhờ chất lượng vượt trội, sản phẩm ngày càng được ưa chuộng tại các nhà hàng, khách sạn.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ nghèo đã tiếp cận nguồn vốn vay và được hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà tiên tiến để từ đó góp phần chăn nuôi hiệu quả và làm giàu từ giống gà Tiên Yên.

Gà Tiên Yên giúp người dân Quảng Ninh thoát nghèo, vươn lên làm giàu (Ảnh: Xuân Mai).

Năm 2014, khi địa phương khởi động đề án phát triển đàn gà Tiên Yên gắn với nuôi tôm thẻ chân trắng và trồng cây dược liệu (gọi tắt “2 con, 1 cây”), anh Lý Đức Bảo, người dân tộc Dao ở thôn Thanh Y, xã Tiên Yên (Quảng Ninh) mạnh dạn vay vốn để mua 500 con gà giống.

“Lúc mới nuôi, do chưa có kỹ thuật nên gà thường bị bệnh, nhiều mỡ nên khó bán. Tôi kiên trì học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, từng bước điều chỉnh chế độ chăm sóc. Đến tháng thứ hai, cho gà ăn ngô, thả vườn, thả đồi. Gà vận động nhiều, thịt săn chắc, thơm ngon, thương lái ngày càng tìm đến nhiều hơn”, anh Bảo nhớ lại.

Giờ đây, tổng đàn gà của gia đình anh đã đạt khoảng 2.000 con, chăn thả trên diện tích hơn 1ha đồi. Mô hình của anh Bảo đã trở thành hình mẫu để nhiều hộ dân trong xã học tập, phát triển kinh tế.

Anh Bảo cũng tích cực vận động bà con cùng nuôi gà Tiên Yên. Anh còn tận tình hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh, đồng thời đứng ra bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, ngày càng nhiều hộ mạnh dạn tái đàn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Ước là một trong những hộ tham gia nhân rộng mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên thảo dược tại xã Đông Ngũ (Quảng Ninh). Ông Ước cho hay, gà được chăn thả hoàn toàn tự nhiên, khẩu phần ăn gồm cám gạo, đỗ tương, ngô, bổ sung thêm hỗn hợp gồm quế, hồi, xuyến chi.

Ngoài ra, trong vườn nuôi gà của gia đình ông còn trồng các loại thảo dược như cỏ mần trầu, gấc, hương nhu... So với công thức phối trộn thức ăn trước, gà Tiên Yên khi được chăn nuôi bằng thức ăn phối trộn thảo dược tăng sức đề kháng, chống lại các bệnh như hen, bệnh đường ruột... Nhờ đó, ông không phải dùng bất kỳ một loại kháng sinh nào trong quá trình nuôi.

Trước đây mỗi con gà trống thiến nặng khoảng 2,7-3kg/con khi xuất chuồng. Tuy nhiên khi cho gà Tiên Yên ăn khẩu phần có phối trộn thảo dược, mỗi con gà đều tăng khoảng 500 gram, tức là nặng khoảng 3,5kg/con, thậm chí có con đạt trọng lượng 4kg/con. Dù trọng lượng tăng, nhưng lượng mỡ lại giảm hẳn, thịt gà vẫn thơm ngon. Nhờ đó, người nuôi gà Tiên Yên như ông Ước thu lãi hơn hẳn so với chăn thả gà Tiên Yên truyền thống.

Trại gà của anh Trần Văn Hoan ở thôn Bắc Lù là một trong những trang trại chăn nuôi gà Tiên Yên lớn của xã Điền Xá (Quảng Ninh). Anh Hoan là người dân tộc Tày, hai vợ chồng từng bươn chải đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Năm 2015, anh Hoan đã quyết định đầu tư nuôi gà Tiên Yên.

Ban đầu, anh đặt 1.000 con gà giống. Đến khi gà trưởng thành, anh Hoan xuất bán cho các thương lái, nhà hàng và bán ngoài chợ. Từ chỗ phải nợ tiền con giống, nợ tiền thức ăn, nhưng chỉ sau 2 năm chăn nuôi, gia đình anh Hoan đã trang trải hết nợ nần và mở rộng quy mô trang trại.

Trung bình, mỗi năm anh xuất từ 3.000 đến 4.000 con gà thương phẩm cho nhà hàng, thương lái, trừ các chi phí lãi khoảng trên 200 triệu đồng. Thu nhập từ bán gà giúp vợ chồng anh xây được căn nhà khang trang, mua ô tô, lo cho con cái ăn học đầy đủ.

Có được lợi nhuận cao từ con gà đặc sản, anh Hoan đã tích cực phổ biến kinh nghiệm đến những người xung quanh, đem lại nhiều cơ hội làm giàu cho người dân. Anh Hoan cũng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn bà con về vốn, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho con gà. Nhiều người nghe và làm theo anh giờ đã xây được nhà, mua được ô tô, tất cả nhờ vào con gà Tiên Yên.

Xuân Mai