Mãn hạn tù, người đàn ông trở thành giám đốc 4 nhà máy

Tại hội chợ việc làm do Nhà tù Yuzhang (Nam Xương, Trung Quốc) tổ chức, bài phát biểu của ông He Jian, Giám đốc Công ty TNHH giày Yichun Juesha, đã khiến nhiều người xúc động.

Ông He Jian từng là một phạm nhân. Tháng 4/2024, sau khi mãn hạn tù, ông cùng ba người bạn quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực may mặc. Chỉ sau hơn 1,5 năm, từ 4 chiếc máy may ban đầu, công ty của ông đã phát triển thành 4 nhà máy quy mô lớn, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động. Trong đó, 30% công nhân từng có tiền án, tiền sự.

Mãn hạn tù, người đàn ông khởi nghiệp thành công, tạo việc làm cho nhiều cựu tù nhân khác (Ảnh: New Legal Daily).

Ông He Jian chia sẻ, vì từng ở trong hoàn cảnh đó, ông hiểu rõ những khó khăn mà người từng đi tù gặp phải khi trở lại xã hội.

“Chỉ cần các bạn làm việc chăm chỉ, chắc chắn các bạn sẽ đạt được thành quả”, ông nói.

Hiện, mức thu nhập trung bình của người lao động tại công ty ông He Jian đạt khoảng 6.000 NDT/tháng (tương đương hơn 22 triệu đồng). Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ quần áo và điện thoại cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với khẩu hiệu “chúng tôi luôn chào đón bạn”, công ty của ông He Jian mở rộng cơ hội cho những người từng vướng vòng lao lý muốn làm lại cuộc đời. Ngay tại hội chợ việc làm này, doanh nghiệp của ông cũng đã tuyển thêm 6 cựu tù nhân vào làm nhân viên chính thức.