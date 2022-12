Thị xã An Nhơn (Bình Định) được xem là "thủ phủ" mai Tết lớn nhất miền Trung. Nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai, với diện tích 145ha, sản xuất khoảng 2 triệu chậu mai mỗi vụ Tết.

Những chậu mai nở vàng rực dù chưa lặt lá (Ảnh: Doãn Công).

Vài năm gần đây, doanh thu từ mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân 80-90 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, dịp Tết Nhâm Dần 2022, tổng doanh thu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Thế nhưng vụ mai Tết 2023 đang khiến các nhà vườn "mất ăn mất ngủ" vì hiện tại, nhiều vườn mai đã bung hoa vàng rực.

Người trồng mai ở thị xã An Nhơn lo thua lỗ vì nhiều chậu mai nở sớm (Ảnh: Doãn Công).

Ghi nhận tại của PV Dân trí, tại nhiều vườn mai ở các thôn Trung Định, Háo Đức, Thanh Liêm (xã Nhơn An), hoa mai bắt đầu nở, có nơi hoa nở vàng rực cả một góc trời. Trái với những chậu mai khoe sắc rực rỡ là vẻ mặt lo âu của người trồng.

Mai vàng nở sớm bất thường, nông dân lo mất Tết (Video: Doãn Công).

Có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng mai thương phẩm nhưng ông Lê Ngọc Lan (47 tuổi, ở thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) cũng "bó tay" không thể cứu vãn. Theo ông Lan, từ khi trồng mai đến nay, chưa năm nào người trồng mai ở An Nhơn gặp cảnh mai nở nhiều vào tháng 10 âm lịch như năm nay.

"Lâu nay, thường khoảng tháng 8-9 âm lịch, cây mai chăm sóc tốt, sung quá cũng chỉ nở vài ba bông búp. Vậy mà năm nay, hoa bung nở nhiều vào thời điểm này thì... hết cách chữa. Trời đang nắng ấm bỗng dưng mưa rất thất thường. Năm nay nắng nhiều, mưa cũng nhiều mà lại thiếu những đợt lạnh như năm ngoái nên chẳng có ai tài giỏi mà kìm, ép mai nở theo ý mình được", ông Lan nói.

Ông Lê Ngọc Lan hy vọng từ nay đến Tết trời sẽ lạnh, mai mới bớt nở rộ quá sớm (Ảnh: Doãn Công).

Ông Lan cũng cho biết, vụ hoa năm nay, vườn ông có gần 1.000 cây mai có thể xuất bán. Tuy nhiên, hiện tại, 40-50% cây đã nở hoa nhiều.

"Vườn mai gia đình tôi có 2.000 cây lớn nhỏ. Mỗi dịp Tết, nhà tôi thường bán 400-500 chậu, lợi nhuận đủ trang trải cuộc sống và có vốn tiếp tục đầu tư vụ sau. Tuy nhiên, năm nay mai nở sớm, chắc lượng bán được sẽ giảm nhiều, trong khi chi phí phân bón, thuốc sâu, cọc tre bỏ ra gần cả trăm triệu đồng, chưa tính công sức", ông Lan nói.

Hàng ngàn chậu mai được chọn đưa lên đường để bán dịp Tết nhưng nay đã nở (Ảnh: Doãn Công).

Tại thị xã An Nhơn, đa số các nhà vườn trồng mai đều đang thấp thỏm lo lắng vì mai nở sớm. Có nhà vườn đối diện với nguy cơ trắng tay vì mai nở sớm. Trong khi các vườn mai đua nhau khoe sắc sớm thì người trồng mai lại chật vật, bởi các chi phí tiền thuê nhân công lao động, phân bón tăng chóng mặt.

Ông Đặng Văn Đi (62 tuổi, xã Nhơn An) cho biết, vụ mai này, gia đình ông có khoảng 700 chậu bán nhưng hiện trên 300 chậu đã nở.

Những chậu mai nở rộ như này coi như hết bán Tết (Ảnh: Doãn Công).

"Nếu cứ nắng mưa bất thường kiểu này thì không cần lặt lá, đến Tết mai cũng nở gần hết. Hy vọng từ nay đến Tết, trời sẽ duy trì lạnh, còn vớt vát kiếm vốn tái đầu tư, còn không nắm chắc thua lỗ", ông Đi nói.

Theo ông Đi, nếu mai bán vào thị trường miền Nam thì khoảng 15/12 âm lịch là lặt lá, còn bán ra miền Bắc thì lặt lá sớm hơn khoảng 10-15 ngày. Tuy nhiên, năm nay, các nhà vườn đều chưa lặt lá mà mai đã nở rất nhiều.

Người trồng mai lo lắng vì cả năm đã chi phí rất lớn mà mai lại nở trước Tết (Ảnh: Doãn Công).

"Ở miền Nam, do nắng nhiều, cây mai có thể nở sớm là bình thường nhưng ở Bình Định, đây là lần đầu tiên", ông Đi nói thêm.

Theo ông Phan Long Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế UBND thị xã An Nhơn, vụ mai Tết năm 2022, doanh thu từ trồng mai cảnh của nông dân địa phương đạt hơn 100 tỷ đồng, trong đó, có những hộ gia đình, thu nhập từ bán mai lên đến vài tỷ đồng. Năm nay mai nở sớm chủ yếu do ấm hơn mọi năm.