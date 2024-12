Lượng người tìm việc yêu cầu lương trên 20 triệu đồng giảm mạnh

Người tìm việc lương cao giảm mạnh

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) vừa công bố báo cáo thị trường lao động năm 2024 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2025 tại thành phố.

Để thực hiện báo cáo này, Falmi đã thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tại 15.500 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tìm việc của 12.800 sinh viên; thu thập thông tin cung cầu lao động của 46.626 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 150.280 người có nhu cầu tìm việc làm…

Năm 2024, tỷ lệ lao động tìm việc lương cao giảm mạnh (Ảnh minh họa: CTV).

Kết quả khảo sát nhu cầu tìm việc theo mức lương cho thấy, các công việc có mức lương 10-15 triệu đồng/tháng lại được người lao động tìm việc trong năm 2024 "săn lùng". Có đến 41,15% người lao động tìm công việc mức lương này, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 25,37% trong năm 2023.

Đứng thứ 2 trong danh sách là nhóm lương 15-20 triệu đồng/tháng, chiếm 26,25% tổng nhu cầu tìm việc.

Ở nhóm việc có mức lương trên 20 triệu đồng/tháng có 19,89% người lao động tìm kiếm. So với năm 2023, tỷ lệ lao động tìm việc mức lương cao từ 20 triệu đồng/tháng đã giảm rất mạnh, từ tỷ lệ 42,54% xuống chỉ còn 19,89% trong tổng số lao động tìm việc.

Nhóm lao động tìm việc có mức lương dưới 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất thấp. Cụ thể, nhóm lao động tìm việc có mức lương 5-10 triệu đồng/tháng chỉ chiếm 11,65% tổng nhu cầu tìm việc, nhóm tìm việc có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng chỉ chiếm 1,06%.

Nhu cầu tìm việc theo mức lương năm 2024 trên địa bàn TPHCM (Nguồn: Falmi).

Việc lương cao cần tuyển nhân sự giảm mạnh

Thị trường tuyển dụng trên địa bàn TPHCM năm 2024 cũng diễn biến tương đồng với nhu cầu tìm việc.

Nhu cầu tuyển dụng những vị trí việc làm lương cao rất thấp. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào nhóm việc có mức lương 5-10 triệu đồng/tháng. Nhu cầu tuyển dụng ở khu vực lương này lên đến 157.885 chỗ làm việc, chiếm 49,53% tổng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

So với năm 2023, tỷ lệ này tăng gần gấp đôi (năm 2023 là 29,9%). Đặc biệt, so với nhu cầu tìm việc ở nhóm lương này trong năm 2024 thì nhu cầu tuyển dụng cao gấp 4,5 lần (49,53% so với 11,65%).

Nhóm việc mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều thứ 2 là những công việc có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng với 78.940 chỗ làm việc, chiếm đến 24,77% tổng nhu cầu tuyển dụng.

So với năm 2023, tỷ lệ này tăng 2,5 lần (năm 2023 là 9,38%). So với nhu cầu tìm việc ở nhóm lương này năm 2024 (1,06%) thì nhu cầu tuyển dụng cao gấp 24 lần.

Nhu cầu nhân lực theo mức lương năm 2024 trên địa bàn TPHCM (Nguồn: Falmi).

Nhu cầu tuyển dụng nhóm việc có thu nhập trung bình đến mức cao lại giảm rất nhiều.

Ở nhóm lương 10-15 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp cần tuyển 52.349 chỗ làm việc, chiếm 16,42% tổng nhu cầu nhân lực. So với năm 2023, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở nhóm lương này chỉ giảm 7,52% (23,95% so với 16.42%). Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu tìm việc ở nhóm lương này trong năm 2024 thì chênh lệch cung cầu ở mức rất cao (nhu cầu tìm việc là 41,15%).

Ở nhóm lương 15-20 triệu đồng/tháng, tỷ lệ tuyển dụng giảm càng mạnh hơn, doanh nghiệp chỉ có nhu cầu tuyển dụng 11.500 chỗ làm việc, chiếm 3,61% tổng nhu cầu nhân lực.

Trong khi đó, năm 2023, doanh nghiệp cần tuyển đến 67.000 chỗ làm việc ở mức lương này, chiếm tỷ lệ 21,91% tổng nhu cầu nhân lực. Nếu so với nhu cầu tìm việc ở nhóm lương này trong năm 2024 thì chênh lệch cung cầu cũng rất lớn (nhu cầu tìm việc là 26,25%).

Nhu cầu tuyển dụng ở nhóm lương trên 20 triệu đồng/tháng cũng giảm rất mạnh. Năm 2023, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển hơn 45.000 chỗ làm việc mức lương này, chiếm 14,86% tổng nhu cầu nhân lực. Tuy nhiên, đến năm 2024 thì chỉ có nhu cầu tuyển dụng 18.057 chỗ làm việc có mức lương trên 20 triệu đồng/tháng, chiếm 5,67% tổng nhu cầu nhân lực.