Lập trình viên 32 tuổi đột tử, sau khi mất vẫn nhận tin nhắn công việc

Sáng 29/11/2025, Cao Quảng Huy, 32 tuổi (ở Quảng Đông, Trung Quốc) cảm thấy không khỏe khi vừa thức dậy. Anh nói với vợ rằng muốn ra phòng khách ngồi nghỉ một lúc, tiện xử lý công việc. Ít phút sau, anh gọi vợ ra, cho biết vừa bị choáng, không đứng dậy được, kèm theo biểu hiện mất kiểm soát tiểu tiện.

Gia đình quyết định đưa anh đi bệnh viện. Cao Quảng Huy vẫn tự thay quần áo, đi giày và cho rằng tình trạng không nghiêm trọng, chỉ cần nhập viện theo dõi, thậm chí dặn vợ mang theo máy tính cá nhân. Tuy nhiên, khi cả hai xuống thang máy để lấy xe, anh bất ngờ ngất lịm, co giật và đổ gục.

Hàng xóm đã gọi cấp cứu 120, đồng thời thay nhau ép tim cho đến khi xe cấp cứu tới nơi. Theo hồ sơ y tế, 8h58 trung tâm cấp cứu nhận được cuộc gọi, khoảng 9h14 xe cứu thương có mặt. Đến 9h46, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Y học cổ truyền số 2 tỉnh Quảng Đông trong tình trạng hôn mê sâu, được đánh giá là đã rơi vào trạng thái tử vong lâm sàng, diễn biến cấp tính và nguy kịch.

Sau hơn ba giờ nỗ lực cấp cứu, đến 13h cùng ngày, bệnh viện tuyên bố bệnh nhân tử vong. Nguyên nhân được ghi nhận là ngừng hô hấp - tuần hoàn, nghi hội chứng Adams-Stokes (tình trạng thiếu máu não cấp xảy ra khi nhịp tim đột ngột rối loạn).

Vẫn có yêu cầu công việc trước và trong lúc cấp cứu

Theo người vợ, tối hôm trước khi xảy ra sự việc, Cao Quảng Huy nói rằng ngày hôm sau có nhiệm vụ cần hoàn thành. Lịch sử truy cập cho thấy trong ngày xảy ra tai biến, anh đã ít nhất 5 lần đăng nhập vào hệ thống quản trị nội bộ của công ty.

Đáng chú ý, trong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện, anh vẫn bị thêm vào một nhóm công việc trên ứng dụng nhắn tin doanh nghiệp. Một thành viên trong nhóm nhắn nhờ anh hỗ trợ xử lý đơn hàng. Tối cùng ngày, khoảng 21h, sau khi Cao Quảng Huy đã được xác nhận tử vong nhiều giờ, điện thoại của anh tiếp tục nhận tin nhắn riêng từ đồng nghiệp với nội dung đề nghị chỉnh sửa công việc gấp cho sáng đầu tuần.

Gia đình cho rằng Cao Quảng Huy phát bệnh trong quá trình làm việc và qua đời khi chưa rời khỏi guồng công việc thường nhật. Công ty nơi anh công tác đã nộp hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xem xét công nhận tai nạn lao động. Cơ quan nhân sự - an sinh xã hội địa phương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ, song chưa có kết luận cuối cùng.

Những ngày làm việc kéo dài đến đêm

Cao Quảng Huy là lập trình viên, được thăng chức trưởng bộ phận từ năm 28 tuổi. Trong tuần làm việc ngay trước khi đột tử, thời điểm anh về nhà sớm nhất là 21h38, muộn nhất 22h47; có ngày trong tháng 11, anh về tới nhà lúc gần nửa đêm. Camera tại khu chung cư ghi nhận lịch trình này diễn ra thường xuyên.

Theo vợ anh, hầu như tối nào chị cũng nhắn tin giục chồng về nhà. Những cuộc trò chuyện ghi lại cảnh anh liên tục xin thêm thời gian vì "còn vài lỗi cần sửa", "có tình huống phát sinh", "phải hỗ trợ gấp", hoặc "xử lý xong sẽ về". Cuối tuần, anh vẫn thường xuyên làm việc, có khi tại công ty, có khi ở nhà.

Lập trình viên Cao Quảng Huy (Ảnh: Sina).

Dù là quản lý, Cao Quảng Huy vẫn trực tiếp viết mã, điều phối dự án, xử lý yêu cầu khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Anh từng nói với vợ rằng làm quản lý thì phải cùng nhân viên tăng ca, không thể để cấp dưới làm việc cuối tuần trong khi lãnh đạo nghỉ ngơi.

Từ tuổi thơ khó khăn đến "marathon lập trình"

Sinh ra tại Hà Nam, Cao Quảng Huy theo gia đình vào Quảng Đông từ nhỏ. Tuổi thơ của anh gắn với những năm tháng thiếu thốn, từng đi nhặt rác bán lấy tiền tiêu vặt. Anh học tại một học viện phần mềm ở Quảng Châu, vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt phí.

Ở tuổi 16, anh viết trong nhật ký rằng "số phận và những thất bại khiến tôi dần trưởng thành". Sau khi tốt nghiệp, anh từng trượt tuyển dụng vào công ty mơ ước, sau đó quay lại bằng con đường tuyển dụng xã hội. Tại đây, anh đạt nhiều thành tích chuyên môn, từng giành giải trong các cuộc thi lập trình, nhận nhiều giấy khen và được đồng nghiệp đánh giá là người trách nhiệm, sẵn sàng ở lại hỗ trợ công việc ngoài phạm vi của mình.

Sau khi anh qua đời, gia đình nhận được nhiều lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp và cả những người từng được anh giúp đỡ. Trong số di vật công ty trao lại có một cuốn sách mang tên "Chúc mừng bạn đã trở thành quản lý" - món quà anh chưa kịp đọc trọn vẹn.