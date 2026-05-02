Doanh nghiệp được phép đóng thêm tiền hưu trí cho người lao động

Theo quy định tại nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động như một khoản phúc lợi dài hạn. Tuy nhiên, việc đóng góp này không mang tính bắt buộc mà được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Đóng góp dựa trên thỏa thuận, không bắt buộc

Nghị định quy định bảo hiểm hưu trí bổ sung được triển khai theo nguyên tắc tự nguyện. Người lao động tham gia trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động, thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy chế do doanh nghiệp ban hành.

Nguồn đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung có thể bao gồm phần đóng của người lao động và phần đóng của doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp được phép đóng thêm cho người lao động nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện.

Điều này đồng nghĩa, việc người lao động có được hưởng khoản đóng góp từ phía doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào chính sách của từng đơn vị sử dụng lao động. Các điều khoản cụ thể về mức đóng, phương thức đóng và thời gian đóng sẽ do hai bên thỏa thuận.

Doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động như một khoản phúc lợi dài hạn (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Tích lũy vào tài khoản cá nhân, đầu tư theo quy định

Sau khi tham gia, mỗi người lao động có tài khoản hưu trí cá nhân để ghi nhận toàn bộ số tiền đã đóng và lợi nhuận phát sinh. Theo nghị định, một người có thể có một hoặc nhiều tài khoản hưu trí cá nhân tùy theo chương trình tham gia.

Khoản tiền đóng vào quỹ không được giữ nguyên mà được đầu tư theo danh mục do pháp luật quy định, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng và một số công cụ tài chính khác.

Việc đầu tư nhằm gia tăng giá trị tài sản tích lũy trong dài hạn. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động này không cố định mà phụ thuộc vào kết quả đầu tư của quỹ.

Để bảo đảm an toàn, nghị định yêu cầu tài sản của quỹ phải được quản lý tách biệt với tài sản của doanh nghiệp quản lý quỹ, đồng thời có sự giám sát của ngân hàng và các tổ chức liên quan theo quy định.

Nhận tiền khi đủ điều kiện theo quy định

Khoản tiền tích lũy trong quỹ hưu trí bổ sung không thể rút tùy ý trong quá trình tham gia. Người lao động chỉ được nhận khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như suy giảm khả năng lao động hoặc mắc bệnh nghiêm trọng có thể được xem xét giải quyết quyền lợi trước thời điểm nghỉ hưu.

Hình thức chi trả có thể là nhận một lần hoặc nhận định kỳ, tùy theo phương án của chương trình hưu trí bổ sung mà người lao động tham gia.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung được thiết kế như một cơ chế tích lũy thêm bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. Khoản đóng góp của doanh nghiệp, nếu có, cùng với phần đóng của người lao động và kết quả đầu tư của quỹ sẽ quyết định mức tiền người lao động nhận được khi về hưu.