Lai Châu: Hỗ trợ người dân học nghề, tạo việc làm để thoát nghèo bền vững

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cho biết, xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, công tác đào tạo nghề được chú trọng cả về quy mô lẫn chất lượng. Tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng các chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, giúp học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tổng vốn bố trí cho dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững là 177 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 147 tỷ đồng, địa phương 29 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Lai Châu đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Cao đẳng Lai Châu - đơn vị trọng điểm đào tạo nghề của tỉnh, đồng thời hỗ trợ các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên mở lớp cho 33.499 lao động nông thôn.

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo nhu cầu thực tế, gắn với lợi thế từng địa phương như trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ… giúp học viên dễ áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả lao động.

Tư vấn cho người lao động tại Hội chợ việc làm tỉnh Lai Châu (Ảnh: Xuân Mai).

Dù còn khó khăn trong khâu giải ngân vốn sự nghiệp, hiệu quả từ tiểu dự án đã rõ nét: người dân vùng nghèo được tiếp cận tri thức, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, mở rộng cơ hội việc làm, yếu tố then chốt trong giảm nghèo đa chiều. Nhiều học viên sau tốt nghiệp đã có việc làm tại địa phương hoặc tự khởi nghiệp, ổn định thu nhập, cải thiện đời sống.

Song song với đào tạo trong nước, Lai Châu triển khai Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và hỗ trợ thủ tục xuất cảnh cho 612 lao động, chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn.

Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp người dân có thu nhập cao mà còn tạo điều kiện tiếp nhận kỹ năng, tiên tiến, từ đó người lao động trở về góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy tỷ lệ giải ngân mới đạt 6,9% do một số thủ tục và nguồn vốn chồng chéo, nhưng chương trình đã đem lại hiệu quả xã hội sâu sắc, giúp thanh niên nông thôn vùng cao tự tin hội nhập.

Trong năm 2025, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 160 lao động sang các thị trường ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tăng cường tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn và đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề ở các xã, thôn bản vùng cao.

Cùng với đó, Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững được triển khai với tổng vốn 23,5 tỷ đồng, trong đó có 9,4 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Lai Châu tập trung xây dựng Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, hiện đại hóa cơ sở dữ liệu lao động, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin việc làm và doanh nghiệp.

Đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 37.613 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương. Tỷ lệ giải ngân đạt 68,41%, trong đó vốn đầu tư phát triển gần như đã hoàn thành.

Tốt nghiệp cấp 3, Lù Văn Vang, xã Than Uyên, chọn đi làm công nhân sớm để phụ giúp gia đình. Dù Vang rất muốn đi học tiếp nhưng chi phí học tiếp quá sức với một hộ nghèo vùng cao như gia đình em. Khi biết Trường Cao đẳng Lai Châu có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, Vang xin nghỉ việc, đăng ký học nghề.

“Em thấy quyết định của mình là đúng đắn. Học nghề không chỉ có bằng cấp mà còn mở ra cơ hội việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn công nhân. Nhờ vậy, em có thể hỗ trợ cha mẹ để giúp gia đình em thoát nghèo”, Vàng chia sẻ.

Có thể thấy, Dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” đã tạo chuyển biến rõ rệt ở Lai Châu. Ba tiểu dự án thành phần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, việc làm và thu nhập, hướng đến mục tiêu bao trùm của Chương trình giảm nghèo bền vững: giảm thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, tăng khả năng tự vươn lên của người dân.

Đào tạo nghề không chỉ giúp người nghèo có việc làm ổn định mà còn thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao kỹ năng, mở ra cơ hội phát triển lâu dài. Trong giai đoạn tới, Lai Châu tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và doanh nghiệp, bảo đảm mọi lao động sau đào tạo đều có việc làm thực chất, ổn định và bền vững - nền tảng quan trọng để người dân thoát nghèo vững chắc, tiến tới làm giàu chính đáng.

Xuân Mai