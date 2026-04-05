Không khí ở văn phòng khiến dân công sở nhanh xuống sắc

Hiện tượng thường thấy với dân công sở

Gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ một khái niệm mới mang tên "thuyết không khí văn phòng" (office air theory), thu hút sự quan tâm của đông đảo dân công sở, đặc biệt là giới trẻ.

Người khởi xướng trào lưu này là Noa Donlan, một nhà sáng tạo nội dung tự nhận là dân công sở chính hiệu. Các video của cô ghi lại sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình trong cùng một ngày làm việc đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Instagram.

Donlan chia sẻ trải nghiệm cá nhân về “thuyết không khí văn phòng”, cho rằng môi trường công sở ảnh hưởng rõ rệt đến ngoại hình và tinh thần (Ảnh: Noa Donlan).

Chia sẻ với truyền thông, Donlan cho biết cô nhận thấy sự thay đổi này từ khi còn là sinh viên, nhưng trở nên rõ rệt hơn sau khi đi làm toàn thời gian.

“Tôi rời nhà trong trạng thái gọn gàng, nhưng đến khoảng 12h, khi soi gương trong văn phòng, da trở nên khô, tóc bết và xẹp xuống, tôi không còn cảm thấy là chính mình nữa”, cô nói.

Đáng chú ý, hiện tượng này vẫn lặp lại ngay cả khi cô thay đổi nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Không chỉ riêng Donlan, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho hay họ gặp tình trạng tương tự như mắt khô, da xỉn màu, gương mặt kém tươi tắn và cảm giác mệt mỏi vào giữa ngày làm việc. Một số ý kiến còn cho rằng họ trông già đi vài tuổi chỉ sau vài giờ ở văn phòng.

Theo Donlan, những chia sẻ tưởng chừng mang tính cá nhân này lại phản ánh một trải nghiệm phổ biến.

“Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất và phản hồi từ cộng đồng cho thấy rất nhiều người cũng đang gặp tình trạng giống hệt”, cô bày tỏ.

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng xuống sắc giữa ngày của dân văn phòng không phải là cảm nhận chủ quan, mà có thể xuất phát từ nhiều yếu tố môi trường làm việc.

Một trong những yếu tố được nhắc đến là hệ thống chiếu sáng trong văn phòng. Theo bác sĩ Ross Levy, trưởng khoa da liễu tại Northwell Northern Westchester Hospital (Mỹ), nhiều loại đèn huỳnh quang có thể phát ra một lượng nhỏ tia UV.

“Tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa da và cũng góp phần làm tăng nguy cơ ung thư da”, ông nói.

Những đoạn video của Dolan nhanh chóng lan truyền, mở ra cuộc tranh luận về tác động của không gian làm việc kín đối với sức khỏe dân văn phòng (Ảnh: Noa Donlan).

Bên cạnh đó, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại và đèn LED cũng được cho là có thể gây tổn thương DNA và thúc đẩy quá trình căng thẳng oxy hóa, từ đó làm gia tăng sắc tố da và đẩy nhanh quá trình lão hóa, đặc biệt ở những người có làn da sẫm màu.

Ngoài yếu tố ánh sáng, chất lượng không khí trong văn phòng cũng đóng vai trò quan trọng. Không gian kín, ít thông gió có thể khiến không khí khô, nồng độ CO2 tăng cao, đồng thời tích tụ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) từ nội thất, thiết bị và hóa chất vệ sinh. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến làn da mà còn gây cảm giác mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Thói quen ngồi làm việc trong thời gian dài cũng là một nguyên nhân đáng lưu ý. Việc ít vận động có thể làm giảm tuần hoàn máu, khiến da kém hồng hào và cơ thể nhanh mệt mỏi hơn.

Trước những tác động này, các chuyên gia khuyến nghị người lao động nên chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường làm việc. Cụ thể, cần duy trì giấc ngủ đủ và chất lượng, uống đủ nước để giữ độ ẩm cho cơ thể, đồng thời xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3.

Ngoài ra, việc tập thể dục thường xuyên, tranh thủ vận động giữa giờ làm việc và dành thời gian ra ngoài trời cũng giúp cải thiện tuần hoàn và giảm cảm giác mệt mỏi. Trong chăm sóc da, các chuyên gia khuyến khích sử dụng kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà, kết hợp với các sản phẩm chứa vitamin C, axit hyaluronic hoặc tretinoin để hỗ trợ bảo vệ và phục hồi làn da.

Dù “thuyết không khí văn phòng” bắt nguồn từ mạng xã hội, các chuyên gia cho rằng đây không hoàn toàn là một trào lưu cảm tính mà phản ánh những tác động có thật của môi trường làm việc hiện đại.

Việc nhận diện đúng nguyên nhân và điều chỉnh lối sống phù hợp không chỉ giúp cải thiện ngoại hình mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động trong dài hạn.