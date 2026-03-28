Người đàn ông tự tố không đi làm vẫn nhận lương trong suốt 6 năm

Ngày 27/3, Sở Giáo dục TP Thái Nguyên (Trung Quốc) cho biết đã thành lập tổ điều tra liên ngành để xác minh thông tin một nhân viên Trường THCS số 29 tự tố việc “ăn lương khống”, gây chú ý dư luận.

Tổ công tác gồm đại diện ngành giáo dục, nhân sự và các cơ quan liên quan, được yêu cầu làm rõ vụ việc một cách khách quan, đúng quy định và công bố kết quả kịp thời.

Người tố cáo là ông Liu, quê tỉnh Sơn Tây. Ông cho biết tháng 12/2019 ông được điều chuyển từ Trường Thương mại Sơn Tây sang Trường THCS số 29 TP Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến, ông không thực sự bắt đầu công việc mới, nhưng vẫn nhận lương đều đặn trong suốt 6 năm.

Sao kê tài khoản ghi nhận khoản tiền được chuyển vào, theo phản ánh của nhân vật là trong thời gian không làm việc (Ảnh: Sina).

Theo ông Liu, quá trình điều chuyển có nhiều dấu hiệu bất thường. Hồ sơ phê duyệt có đóng dấu nhưng để trống nội dung; ngày phê duyệt lại sớm hơn ngày nộp đơn 15 ngày; chức danh chuyên môn kỹ thuật của ông bị ghi sai từ bậc 10 thành ngạch công chức bậc 9.

Sau khi phát hiện những sai lệch này, ông chỉ làm việc tại trường mới khoảng một tháng rồi nghỉ, đồng thời đề nghị được quay lại đơn vị cũ.

“Trong hơn 6 năm qua, tôi nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan liên quan, khởi kiện cơ quan nhân sự và giáo dục ra tòa, đồng thời tự tố cáo việc nhận lương khống với cơ quan kỷ luật địa phương. Tuy nhiên, các bên đều né tránh trách nhiệm liên quan đến việc điều chuyển sai quy định”, ông nói.

Ông cho biết từ tháng 2/2020 đến nay, dù không làm việc, ông vẫn liên tục nhận lương mà không bị kiểm tra hay giám sát.

Lý giải việc tự tố cáo, ông Liu nói việc nhận lương khống kéo dài có thể bị coi là hành vi chiếm đoạt hoặc tham ô. “Đây không phải điều tôi mong muốn, tôi không muốn vô tình vi phạm pháp luật”, ông nói.

Khi được phóng viên liên hệ ngày 26/3, đại diện Trường THCS số 29 cho rằng việc của nhà trường là “đúng quy định”, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, Sở Giáo dục TP Thái Nguyên cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang xử lý vụ việc.

Theo Sina.cn