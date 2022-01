Kết nối tìm việc cho người lao động thất nghiệp do dịch Covid-19

Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có hơn 66.000 lao động (LĐ) cần việc làm. Trong số này có gần 42.000 người về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, hiện nhóm LĐ này có 54% muốn trở lại nơi cũ để làm việc; 46% LĐ muốn làm việc ngay tại địa phương.

Đến Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh) để làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, chị Nguyễn Thị Liên (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) cho biết, bản thân đã làm công nhân may giày da tại một công ty ở TPHCM đã hơn 10 năm, tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát, cả chị và chồng đều rơi vào cảnh thất nghiệp. Tiêu hết tiền tích góp, 2 vợ chồng chị và 2 con đành phải quay về quê để tìm việc làm mới.

Chị Liên đến Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên để làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp và tìm việc làm mới.

"Đến trung tâm, mấy anh chị cũng tư vấn cho mình một số công ty ở Phú Yên tuyển LĐ với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. So với TPHCM thì thấp hơn 2 - 3 triệu đồng, tuy nhiên ở đây thì lại được gần nhà, nên mình cũng có suy nghĩ khi nhà trẻ hoạt động trở lại, mình sẽ gửi các cháu mà đi kiếm việc làm ở Phú Yên" - chị Liên chia sẻ.

Cũng về từ TPHCM, chị Trương Thị Thảo (xã An Chấn, huyện Tuy An) cho hay, chị là công nhân may làm việc ở TP Thủ Đức, TPHCM nhưng bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ tháng 10/2021 đến nay, từ đó chị cũng quyết định về quê.

Khi đến Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm để tìm công việc mới, chị Thảo được tư vấn, giới thiệu, sau đó đã nộp hồ sơ xin việc tại một công ty may ở TP Tuy Hòa và dự định sẽ đi làm sau Tết Nguyên đán.

Nhiều người lao động trở về từ TPHCM được tuyển dụng vào làm việc tại các nhà máy ở Phú Yên.

Để tiếp tục giải quyết bài toán tìm kiếm việc làm cho người LĐ xa quê trở về địa phương, Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm đã kết nối với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu cho người LĐ.

Bà Lương Thị Giang - Cán bộ Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm cho biết: Hiện Trung tâm đã kết nối được với 16 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân LĐ. Các LĐ từ TPHCM và các tỉnh phía Nam khi về địa phương có nhu cầu làm việc tại quê hương đều được tư vấn giới thiệu công việc phù hợp.

"Các ngành nghề chủ yếu hiện nay có nhu cầu tuyển dụng tại Phú Yên là công nhân may mặc, giày da, lắp ráp linh kiện điện tử. Đối với người LĐ có nhu cầu trở lại nơi làm việc cũ tại các tỉnh phía Nam, sẽ có sự liên kết với các địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ" - bà Giang chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên tư vấn tìm việc mới cho người lao động bị thất nghiệp.

Theo định hướng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, trong năm 2022, ngành phấn đấu giải quyết việc làm cho 25.000 người. Trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 người, xuất khẩu lao động từ 300-500 người.

Ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc Phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên - cho hay: Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên tại tỉnh Phú Yên vẫn thừa nguồn cung LĐ với khoảng hơn 64.000 người.

"Để giải quyết tình trạng thừa LĐ, tỉnh Phú Yên sẽ đẩy mạnh kết nối cung cầu LĐ thông qua hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm. Từ đó hỗ trợ và kết nối thông tin về nhu cầu tìm việc làm của người LĐ Phú Yên với nhu cầu sử dụng LĐ, tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và miền Trung" - ông Đinh Khắc Đô thông tin.

Cũng theo Phó Giám đốc Phụ trách Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, cùng với giới thiệu việc làm trong nước, ngành sẽ đẩy mạnh xuất khẩu LĐ tại các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... để người LĐ có mức thu nhập khá hơn.