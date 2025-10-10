Hưng Yên mới: Từ thành tựu nông thôn mới để bứt phá giai đoạn 2026-2030

Điểm tựa từ thành tựu của hai địa phương

Hưng Yên (cũ) là một trong ba tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 129 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 45 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 271 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Cùng với hạ tầng giao thông, trường học, y tế được đầu tư mạnh mẽ, địa phương đã chuyển sang giai đoạn phát triển nông thôn mới chất lượng cao, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và khu dân cư kiểu mẫu.

Thái Bình cũng hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020, duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm giai đoạn 2021-2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2025, tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã kiểu mẫu, thu nhập nông thôn đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều chỉ còn 3,26%. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế và nước sạch cơ bản hoàn thiện, góp phần nâng cao phúc lợi và chất lượng sống.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên thăm mô hình ứng dụng vi sinh chăm sóc cây ăn quả tại xã Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Hội LHPN tỉnh Hưng Yên).

Việc hợp nhất hai tỉnh không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính mà còn giúp tinh gọn bộ máy, giảm gần 400 đơn vị hành chính xuống còn 104 xã, phường. Đây là cơ hội để tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển sản xuất quy mô lớn, qua đó thúc đẩy chương trình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên phạm vi rộng.

Hiện toàn tỉnh Hưng Yên mới có 65 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, 960 tổ hợp tác, 765 trang trại với doanh thu hằng năm hơn 2.300 tỷ đồng. Chương trình OCOP phát triển vượt bậc với 606 sản phẩm được công nhận, trong đó nhiều đặc sản trứ danh như nhãn lồng, cam, gà Đông Tảo, mật ong, hạt sen đã khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Hưng Yên là một trong những địa phương tiên phong đưa chuyển đổi số vào nông thôn. Mô hình nông thôn thông minh với wifi miễn phí, camera an ninh, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt đã tạo hiệu ứng tích cực. Người dân quen với việc sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, hệ thống tưới tự động, mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh: “Các chính sách của tỉnh đều hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Ở đâu người dân đồng thuận, ở đó phong trào thành công”.

Chung sức cho chặng đường mới

Song hành với phát triển kinh tế, Hưng Yên chú trọng xây dựng đời sống văn hóa và môi trường nông thôn. 100% xã đã phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, có tổ thu gom rác thải; nhiều mô hình “đường hoa ngõ sạch”, “nhà sạch, vườn xanh, sông không rác” được nhân rộng, giúp tỷ lệ chất thải rắn thu gom đạt trên 96%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 93,2% số gia đình và 91,8% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao xã được đầu tư, 180 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, góp phần tạo nền tảng tinh thần quan trọng, củng cố sự đoàn kết cộng đồng.

Với những kết quả đã đạt được, Hưng Yên sẽ định hướng xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu cụ thể: 100% xã duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó 70% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình hướng đến hình thành “cụm xã nông thôn thông minh” gắn với đô thị hóa bền vững; 100% xã triển khai chính quyền điện tử cấp xã, dịch vụ công trực tuyến toàn diện; 90% người dân nông thôn có tài khoản thanh toán điện tử.

Chương trình hướng đến mục tiêu tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 70%... Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến đến hết năm 2025 đạt 75,15 triệu đồng/người/năm, gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Ông Lê Trung Cần, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết: “Trên cơ sở dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tỉnh đang rà soát, phân loại xã, phường theo từng nhóm, xây dựng quy định cụ thể để tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi chú trọng phát huy sức dân, coi đây là yếu tố quyết định trong xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại”.

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh hai phong trào lớn là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó huy động sức mạnh cộng đồng, sự đồng thuận của người dân và cả hệ thống chính trị.

Cùng với việc đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, Hưng Yên mới đang sẵn sàng cho giai đoạn phát triển 2026-2030, nơi nông thôn không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn đồng hành cùng đô thị hóa, hội nhập và phát triển bền vững.

Châu Anh