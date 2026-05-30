Hơn 70% lao động Hà Nội đang sống trong các khu nhà trọ

Thông tin được nêu tại Hội nghị "Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026" do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chiều 29/5.

Nhu cầu an cư ngày càng lớn

Tại hội nghị, vấn đề nhà ở công nhân nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động.

Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sinh sống trong các khu nhà trọ. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do, ước tính khoảng một phần tư dân số Thủ đô đang cư trú tại các khu nhà trọ hoặc khu dân cư có điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Các ý kiến cho rằng đây là lực lượng đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, song nhu cầu về nơi ở an toàn, ổn định vẫn chưa được đáp ứng tương xứng. Người lao động đề nghị thành phố làm rõ định hướng quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở công nhân trong quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn dài hạn, đồng thời có thêm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Bên cạnh vấn đề nhà ở, nhiều công nhân cũng phản ánh áp lực về giáo dục đối với con em người lao động.

Tại xã Gia Lâm, số lượng trường THPT công lập và chỉ tiêu tuyển sinh hiện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập trong bối cảnh dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Nhiều gia đình công nhân phải cho con học trường ngoài công lập với chi phí cao, tạo thêm gánh nặng cho đời sống gia đình.

Người lao động kiến nghị thành phố sớm đầu tư mở rộng hệ thống trường THPT công lập, tăng số lượng trường lớp để tạo điều kiện cho con em công nhân được tiếp cận giáo dục công lập với chi phí phù hợp.

Quy hoạch gần 1.000 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Trả lời kiến nghị của công nhân lao động, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết ngày 13/5, UBND thành phố đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong định hướng phát triển nhà ở, Hà Nội ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các khu nhà ở này sẽ được bố trí tại những vị trí thuận lợi, kết nối với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị nhằm phục vụ người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, việc bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế công đoàn, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân đã được xác định trong các quy hoạch phân khu khu công nghiệp, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Hiện Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 ha. Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200 ha; trong đó khoảng 30 dự án đang được triển khai xây dựng.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh trao đổi tại Hội nghị (Ảnh: Lê Hải).

Mở rộng các dự án nhà ở cho người lao động

Để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô, ngày 25/5, UBND thành phố tiếp tục ban hành Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu gắn với 9 trục động lực phát triển của Thủ đô.

Theo định hướng của đề án, nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 20% tổng diện tích sàn nhà ở. Nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40-50%, còn nhà ở thương mại chiếm khoảng 30-40%. Thành phố cũng định hướng tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê và thuê mua nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của người dân và công nhân lao động.

Hiện Hà Nội đang triển khai hai dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn gồm Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh với diện tích khoảng 468 ha và Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh với diện tích gần 737 ha.

Tính đến nay, toàn thành phố đang triển khai khoảng 92 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 1.405 ha, bao gồm nhiều loại hình nhà ở bán, cho thuê và thuê mua. Theo lãnh đạo thành phố, các dự án này sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân lao động, sinh viên và người thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô.