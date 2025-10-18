Hơn 400ha mía ngập lụt sau bão, nông dân một xã thiệt hại gần 50 tỷ đồng

Hơn nửa tháng sau khi bão Bualoi đổ bộ, nhiều hộ dân trồng mía ở xã Thành Vinh vẫn chưa thể khắc phục xong thiệt hại. Nhiều ruộng mía sắp đến kỳ thu hoạch bị chết do bị ngập lụt.

Nhìn hơn 1ha mía chết trắng, bà Nguyễn Thị Lương, thôn Lộc Phượng 1, xã Thành Vinh, buồn bã nói: “Mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi gây ra khiến hơn 1ha mía của gia đình tôi bị ngập úng. Hơn một tuần sau khi nước rút, tôi ra thăm thấy mía bắt đầu chết dần”.

Bà Lương buồn rầu khi nguồn thu nhập chính không còn (Ảnh: Thảo Linh).

Bà Lương cho biết từ đầu năm đến nay, gia đình đã đầu tư khoảng 60 triệu đồng cho hơn 1ha mía. Nếu thời tiết thuận lợi, cuối tháng 11, gia đình bà có thể thu về khoảng 150 triệu đồng, nhưng mọi hy vọng đã tan theo dòng nước lũ.

Gia đình bà có 8 người, sống chủ yếu nhờ cây mía nhưng nay mía mất trắng, nguồn thu bị cắt đứt.

“Giờ gia đình tôi không biết xoay xở ra sao, chỉ mong được nhà nước hỗ trợ và công ty thu mua mía tạo điều kiện để cày lại ruộng, chuẩn bị cho vụ sau”, bà Lương nói.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Đình Thanh, thôn Tân Long cũng trắng tay sau bão số 10. Ông kể, mưa lớn kéo dài cuối tháng 9 khiến toàn bộ cánh đồng mía của gia đình bị nhấn chìm trong nước.

“Nước ngập sâu tới 5m, kéo dài gần một tuần. Khi nước rút, mía chết hàng loạt, công sức 10 tháng chăm sóc của cả gia đình coi như đổ sông, đổ bể”, ông Thanh rầu rĩ nói.

Mía chết trắng, ông Thanh thiệt hại khoảng 450 triệu đồng (Ảnh: Thảo Linh).

Ông Thanh cho biết diện tích trồng mía này là đất ông thầu lại của bà con trong xã từ năm 2023. Từ đó đến nay, thiên tai liên tiếp khiến ông hai lần mất trắng. “Lần này, gia đình tôi thiệt hại hơn 450 triệu đồng, giờ chẳng còn vốn để tái sản xuất nữa”, ông chia sẻ.

Theo ông, vùng trồng mía của gia đình nằm ở khu vực “lòng chảo”, hệ thống mương tiêu thoát nước yếu, không đảm bảo; thậm chí điểm cuối còn cao hơn điểm đầu, khiến nước không rút được khi mưa lớn kéo dài.

“Tôi mong UBND xã kiến nghị cấp trên sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng để đảm bảo tiêu thoát nước, tránh tái diễn tình trạng ngập úng”, ông nói thêm.

Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh, cho biết theo thống kê, đợt mưa lũ sau bão Bualoi (từ ngày 28 đến 30/9) đã gây ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại hơn 400ha mía trên địa bàn.

Hơn 400ha mía của xã Thành Vinh mất trắng sau bão Bualoi (Ảnh: Thảo Linh).

“Phần lớn diện tích mía bị ảnh hưởng đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nên gần như không có khả năng phục hồi. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Đáng nói, hiện diện tích mía chết do úng ngập vẫn tiếp tục tăng”, ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, chính quyền xã đang rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con.

“Trước mắt, để giúp người dân tái sản xuất, địa phương đang phối hợp với nhà máy thu mua mía trên địa bàn hỗ trợ cải tạo đất, cung cấp cây giống và phân bón. Chúng tôi cũng vận động bà con tận dụng diện tích mía bị hư hại để trồng xen cây ngắn ngày như ngô, lạc, rau màu… nhằm giảm bớt khó khăn trước mắt và sớm ổn định đời sống”, ông Hùng nhấn mạnh.