Hỗ trợ điện thoại, "cầm tay chỉ việc" giúp người yếu thế chuyển đổi số

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch hỗ trợ người yếu thế tiếp cận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, 6 nhóm đối tượng người yếu thế sẽ được hỗ trợ, gồm: Người khuyết tật; người cao tuổi; thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt; hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; phụ nữ yếu thế.

Người lớn tuổi tiếp cận công nghệ (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

UBND tỉnh giao hàng loạt nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ người yếu thế, trong đó tập trung các việc như: Nâng cao nhận thức và kỹ năng số; hỗ trợ tiếp cận thiết bị, hạ tầng; ứng dụng công nghệ phục vụ an sinh và hòa nhập; hỗ trợ khởi nghiệp, kinh doanh số.

Cụ thể, UBND các xã, phường sẽ phân nhóm đối tượng người yếu thế, thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ tại chỗ “cầm tay chỉ việc” về kỹ năng cơ bản sử dụng thiết bị số, tiếp cận Internet, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính, ngân hàng số, y tế số, giáo dục số, thương mại điện tử,…

“100% người yếu thế trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đăng ký mã định danh mức độ 2, hướng dẫn cài đặt sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số…”, UBND tỉnh Cà Mau đặt ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030.

Tỉnh cũng hỗ trợ thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) cho người yếu thế thông qua chương trình xã hội hóa, quỹ hỗ trợ viễn thông công ích, chuyển đổi số; hỗ trợ internet miễn phí tại các điểm công cộng ở địa bàn khó khăn;…

Thông qua ứng dụng trợ lý ảo hoặc chatbot đơn giản để hỗ trợ triển khai việc học tập tại nhà và sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID để theo dõi, phục vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người khuyết tật.

Một trong những nhiệm vụ hỗ trợ thiết thực cho người yếu thế là kết nối việc làm, đào tạo nghề trực tuyến; tổ chức tư vấn mô hình kinh doanh nhỏ sử dụng công nghệ số (livestream bán hàng, bán đặc sản qua sàn thương mại điện tử, xây dựng fanpage, chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại...); kết nối người yếu thế với các nền tảng thương mại điện tử, hỗ trợ mở gian hàng, quảng bá sản phẩm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, kế hoạch này nhằm thúc đẩy tiếp cận bình đẳng, toàn diện với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cho người yếu thế. Qua đó, để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội phát triển năng lực, việc làm và hòa nhập xã hội cho người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.