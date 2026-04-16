Hành nghề “gõ dưa giữa đêm”, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Trong đoạn video, người đàn ông cầm một thanh kim loại, liên tục gõ vào từng quả dưa.

Dựa vào âm thanh phát ra, anh có thể phán đoán chất lượng, độ chín của quả dưa, từ đó phân biệt đâu là quả ngon, đâu là quả có vấn đề. Nhiều ý kiến lý giải thợ "thẩm dưa" phải làm việc vào ban đêm để tranh thủ môi trường yên tĩnh hơn, nhờ đó việc nghe âm thanh phát ra rõ ràng, dễ nhận biết hơn.

Người đàn ông đăng tải clip về công việc "gõ dưa giữa đêm" khiến dân mạng thích thú (Ảnh: China.com).

Theo tìm hiểu, người đàn ông này họ Đường, 30 tuổi, quê ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Anh đã làm công việc thu mua và phân loại dưa tại Hải Nam nhiều năm, bắt đầu từ gần 10 năm trước thông qua sự giới thiệu của người thân. Hiện nay, công việc chính của anh là kiểm tra chất lượng dưa để thu mua.

Mỗi ngày, anh phải gõ kiểm tra hàng nghìn quả dưa. Thông qua âm thanh và cảm giác phản hồi khi gõ, anh có thể xác định quả dưa có bị rỗng ruột, hư hỏng hay không.

Theo anh, âm thanh phát ra trong và giòn chứng tỏ chất lượng tốt, còn âm thanh đục và trầm thì rất có thể bên trong trái có vấn đề. Ngoài ra, khi gõ có độ bật, nảy rõ ràng thì chất lượng dưa thường sẽ tốt hơn.

Anh cho biết tỷ lệ phán đoán chính xác của mình có thể đạt từ 98% đến 99%. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận không thể tránh hoàn toàn sai sót, bởi trong một số trường hợp, dưa rỗng ruột và dưa hỏng có biểu hiện âm thanh rất giống nhau, buộc phải bổ ra mới có thể xác định chính xác.

Người đàn ông kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nghề gõ dưa vào ban đêm (Ảnh: China.com).

Lý do anh lựa chọn làm việc vào ban đêm là vì ban ngày nhiệt độ cao, tạp âm lớn, trong khi ban đêm vừa mát mẻ vừa yên tĩnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân biệt âm thanh.

Công việc này mang tính thời vụ khá rõ rệt. Vào mùa cao điểm, thu nhập của anh có thể đạt mức 100.000 NDT mỗi tháng (tương đương với hơn 386 triệu đồng) nhưng vào mùa thấp điểm, thu nhập sẽ giảm đáng kể.

Do đặc thù công việc, anh cũng không làm cố định tại một địa điểm mà thường xuyên di chuyển giữa các khu vực như Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông.

Trong quá trình làm việc, điều khiến anh áp lực nhất là việc phán đoán sai. Nếu vô tình làm hỏng một quả dưa tốt trong lúc kiểm tra, anh phải bỏ tiền túi bồi thường.

Hiện giá dưa khoảng 1 NDT/kg (gần 4.000 đồng), mỗi quả có thể trị giá hàng chục NDT, nên nếu xảy ra sai sót thì thiệt hại không hề nhỏ. Đối với những quả dưa bị “gõ nhầm”, anh thường tự bỏ tiền mua lại, mang về ăn hoặc bỏ lại ngoài ruộng.

Theo anh, nghề này đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cần trách nhiệm bởi không thể để những quả dưa kém chất lượng được đưa ra thị trường.