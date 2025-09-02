Hành động xấu xí nơi công cộng khiến doanh nhân nhận bài học nhớ đời

Sau khi xem xong một trận đấu thành công của tay vợt người Ba Lan Kamil Majchrzak tại Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng, Piotr đã cùng nhiều fan khác đến xin chữ ký của Kamil. Lúc này, Piotr đã giành lấy chiếc mũ lưu niệm mà tay vợt Kamil vốn định đưa cho một fan nhí đứng cạnh vị doanh nhân.

Toàn bộ sự việc vô tình lọt vào ống kính máy quay và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Từ đây, cộng đồng mạng quốc tế cùng nhau truy lùng danh tính của người đàn ông có hành động xấu với cậu bé tội nghiệp.

Doanh nhân Piotr Szczerek gây tranh cãi vì hành động xấu với một cậu bé (Video: DM).

Sau khi danh tính của Piotr Szczerek được cộng đồng mạng tìm ra, mới đây, doanh nhân người Ba Lan buộc phải lên tiếng xin lỗi, đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của công ty do anh sở hữu.

Piotr cho hay anh đã tưởng lầm rằng tay vợt Kamil Majchrzak dành tặng chiếc mũ cho các con trai của anh, bởi các cậu bé vốn cũng đang đứng xin chữ ký của tay vợt.

Piotr lên tiếng: "Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự phán đoán sai lầm và hành động gây tổn thương mà tôi đã gây ra. Tôi không bao giờ có ý định giành lấy món đồ lưu niệm của một fan nhí. Tôi đã quá phấn khích trong bầu không khí hân hoan ở thời điểm ấy, đặc biệt khi được chứng kiến một tay vợt đồng hương giành chiến thắng.

Nhưng có một sự thật là, dù tôi hiểu sự việc theo cách nào, hành động của tôi cũng đã gây tổn thương cho một cậu bé, đồng thời khiến nhiều người yêu thể thao cảm thấy thất vọng".

Hành động gây phản ứng của doanh nhân Piotr Szczerek (Ảnh: DM).

Piotr cho biết anh đã gửi chiếc mũ lại cho cậu bé liên quan tới sự việc này, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình cậu bé. Piotr hy vọng bản thân đã phần nào sửa chữa được hệ quả tiêu cực do hành vi của anh gây ra.

Thực tế, trước khi sự việc gây tranh cãi xảy ra, Piotr đã trò chuyện nhanh với tay vợt Kamil, khi tay vợt này tiến lại khán đài giao lưu với fan. Sau đó, Kamil đã cởi chiếc mũ mà anh đang đội với ý định trao cho cậu bé đứng cạnh Piotr. Cậu bé đã rất phấn khích giơ tay ra nhận lấy món quà. Nhưng chính lúc này, Piotr nhanh tay giành lấy chiếc mũ.

Cậu bé phản ứng lại hành động của Piotr nhưng nam doanh nhân quay đi, tảng lờ và cất chiếc mũ vào túi của vợ. Sau khi sự việc tai tiếng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tờ tin tức quốc tế cũng đã đề cập tới sự việc.

Piotr Szczerek cho rằng sự việc gây tranh cãi vừa qua là một bài học cần thiết dành cho anh (Ảnh: DM).

Doanh nhân Piotr Szczerek cho hay gia đình anh đã có nhiều năm tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng tích cực hỗ trợ những vận động viên trẻ đang trong giai đoạn khởi động sự nghiệp.

Dù vậy, sự việc tai tiếng xảy ra trong một thời khắc thiếu tỉnh táo đã khiến Piotr nhận ra: "Mọi công sức nỗ lực làm việc trong nhiều năm tháng, cùng những công việc thiện nguyện đã theo đuổi từ lâu có thể đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một giây phút hành xử vô tâm. Đây là một bài học đau nhưng cần thiết cho tôi, để tôi học được sự khiêm tốn hơn nữa trong công việc và cuộc sống".