Hàng trăm lao động ngừng việc vì doanh nghiệp nợ BHXH hơn 2 năm

Dân trí Hơn 200 người lao động thuộc một công ty may tại TP Hải Phòng đã ngừng việc. Nguyên nhân ban đầu là công ty không chi trả các chế độ, quyền lợi và nợ đóng BHXH trong 2 năm qua.

Doanh nghiệp nợ BHXH hơn 2 năm, hơn 200 công nhân ngừng việc (Ảnh M.D).

Liên quan đến việc hơn 200 công nhân thuộc công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam (địa chỉ tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) ngừng việc, sáng 27/5, đại diện Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng thông báo sẽ có cuộc làm việc theo lịch hẹn với doanh nghiệp vào ngày 28/5.

Theo đó, phía Liên đoàn lao động sẽ yêu cầu doanh nghiệp có lộ trình giải quyết các kiến nghị của người lao động, cụ thể: Đóng phần kinh phí còn nợ BHXH, chốt sổ và làm thủ tục đối với người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chi trả cho người lao động thuộc diện thai sản và ốm đau.

Trước đó, vào ngày 25/5, hơn 200 công nhân thuộc công ty trên đã ngừng việc. Nguyên nhân là công nhân bức xúc trước việc doanh nghiệp nợ BHXH đã nhiều năm dẫn đến người lao động không được chi trả quyền lợi, chế độ liên quan.

Theo một số công nhân có thâm niên làm việc khá lâu tại công ty, người lao động đều thực hiện đóng BHXH đầy đủ hàng tháng. Tuy nhiên rất nhiều người lao động đã không được nhận chế độ BHXH khi nằm viện, phẫu thuật, thai sản.

Nhiều công nhân dù nghỉ việc từ tháng 7/ 2020 nhưng đến nay phía công ty cũng chưa chốt sổ BHXH. Cũng theo nhiều công nhân cho biết, tính từ tháng 4/2019 đến nay, số nợ BHXH của công ty lên tới gần 12 tỉ đồng.

Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên Ban giám đốc công ty nhưng không nhận được sự giải thích thỏa đáng.

Một đại diện cho các công nhân ngừng việc đề nghị: "Do công ty nhiều lần cam kết với người lao động về vấn đề BHXH nhưng đều không thực hiện nên chúng tôi không còn muốn làm việc tại đây. Tôi mong muốn lãnh đạo công ty đưa ra phương án xử lý cụ thể, nhanh chóng để chúng tôi có cơ hội tìm việc làm mới".

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin công nhân ngừng việc, ngày 26/5 Liên đoàn lao động huyện cũng đã có mặt để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Đây không phải là lần đầu người lao động của công ty nêu trên ngừng việc. Vào tháng 10/2020, hơn 300 công nhân công ty cũng đã ngừng việc để đòi quyền lợi do công ty nợ lương, nợ BHXH. Sau đó, công ty đã thanh toán lương đầy đủ cho người lao động nhưng chế độ BHXH thì chưa giải quyết.

An Nhiên