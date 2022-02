Hàng trăm lao động bị nợ lương, công ty dừng hoạt động có chỗ làm mới

Ngày 18/2, thông tin từ đại diện Cụm Công nghiệp Tân An (Đắk Lắk) cho biết, một xưởng may đóng tại Cụm công nghiệp đang tiếp nhận hồ sơ của các công nhân tạm ngừng việc tại Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, sản xuất H&L (Công ty H&L).

Trên 120 công nhân từng làm việc tại Công ty H&L được nhận vào làm việc tại một xưởng may.

"Kể từ khi Công ty H&L thông báo tạm ngừng hoạt động khi chưa thể trả lương cho người lao động (NLĐ) và hẹn đến ngày 28/2 mới có thể thanh toán lương, cả trăm công nhân lâm vào tình trạng khó khăn, nhiều người phải quay về quê chờ đợi. Việc xưởng may tiếp nhận số lượng công nhân bị ngừng việc sẽ giúp giải quyết công ăn việc làm cho số lao động này", đại diện Cụm Công nghiệp Tân An thông tin.

Còn theo đại diện của xưởng may Hà Thư (đóng tại Cụm Công nghiệp Tân An), hiện đơn vị đã và đang tiếp nhận trên 120 bộ hồ sơ của người lao động nghỉ việc tại Công ty H&L. Dự kiến, số lao động này sẽ chính thức đi làm tại xưởng may vào ngày thứ 2 tới, 21/2/2022.

"Số lao động trên bị tạm ngưng việc trong khi xưởng may của chúng tôi chuẩn bị đi vào hoạt động nên chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những lao động này vào làm việc. Để tạo điều kiện giúp lao động trang trải chi phí sinh hoạt, trước tiên, xưởng may sẽ cho lao động tạm ứng mỗi người 1 triệu đồng và sau một tuần làm việc sẽ tiếp tục cho ứng thêm 1 triệu nữa. Xưởng chúng tôi ấn định trả lương vào ngày 10 hàng tháng", đại diện xưởng may nói thêm.

Cũng theo vị đại diện này, về nguyên tắc, xưởng sẽ cho lao động thử việc để xác định tay nghề và sau 3 tháng sẽ chính thức ký hợp đồng lao động.

Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cũng vừa báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty H&L nợ lương người lao động từ tháng 12/2021 đến 15/2/2022, với số tiền 1,5 tỷ đồng; công ty thông báo đến 28/2 này sẽ trả lương. Toàn bộ người lao động công ty chưa ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo báo cáo, phía Công ty H&L cũng đưa ra các phương án: Đợi thu tiền từ nguồn của khách hàng và vay mượn ở ngoài để chi trả lương cho người lao động; Kêu gọi các nhà đầu tư khác; Làm thủ tục phá sản để các cơ quan chức năng phát mãi tài sản và thực hiện quyền lợi liên quan cho người lao động.

Tập thể người lao động đồng ý cho công ty đến ngày 28/2 sẽ thanh toán đầy đủ lương cho NLĐ. Nếu sau ngày này, công ty không thanh toán đủ tiền lương cho NLĐ thì buộc công ty nộp đơn tuyên bố phá sản lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Như Dân trí đưa tin, Công ty H&L hoạt động từ tháng 11/2021 và từng bị công nhân bất bình bao vây công ty ngày giáp Tết về việc công ty này hứa ứng lương tháng 1 nhưng không thực hiện.

Sau Tết hơn 70 công nhân đã làm đơn xin nghỉ việc (được cam kết cuối tháng 2 sẽ trả lương - PV), số còn lại trên 120 người tiếp tục làm việc nhưng đến hạn không được trả lương. Sau đó công ty tuyên bố ngừng hoạt động và cam kết đến ngày 28/2 mới trả lương.