Hàng trăm doanh nghiệp giải thể, người lao động chọn xuất ngoại tìm việc

Doanh nghiệp gặp khó

Cục Thống kê Hà Tĩnh mới đây đã đưa ra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023 của địa phương này.

Theo báo cáo này, tính từ đầu năm đến ngày 18/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới 875 doanh nghiệp, giảm 16,98% so cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 3.573 tỷ đồng, giảm 48,58% so cùng kỳ năm trước, vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,08 tỷ đồng, giảm 38,06% so cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng là 282.

Công nhân, kỹ sư làm việc trên công trường ở Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Song song với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong 9 tháng vừa qua, tình hình biến động của thị trường trong và ngoài nước, cùng với đó là lãi suất ngân hàng tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Hà Tĩnh có 157 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,69% so với cùng kỳ năm 2022), 471 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 22,98% so với cùng kỳ). Như vậy, tỉnh này có tổng cộng 628 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động.

Từ con số trên, ngành chức năng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua còn gặp khó khăn, nhất là thiếu nguồn vốn đã ảnh hưởng đến phát triển của doanh nghiệp nói riêng và tình hình phát triển chung của toàn nền kinh tế.

Giải quyết việc làm bằng đi xuất khẩu lao động

Về vấn đề lao động, việc làm, quý III năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyển dụng lao động với mức lương hấp dẫn. Song, các doanh nghiệp vẫn không tuyển đủ lao động do chế độ, chính sách làm việc cho người lao động của doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sức thu hút và giữ chân người lao động.

Mức lương vùng tại khu vực Hà Tĩnh khá thấp nên người lao động có xu hướng tìm kiếm các doanh nghiệp ngoại tỉnh như: Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, TPHCM… để tìm kiếm cơ hội việc làm. Vì vậy, tình hình lao động việc làm ở Hà Tĩnh có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đổi thay nhờ lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Dương Nguyên).

Tính chung 9 tháng năm 2023, lao động 15 tuổi trở lên có việc làm là 495.672 người, chiếm 96,46% tổng số lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo kết quả điều tra, tính chung 9 tháng năm 2023, số lao động thất nghiệp của Hà Tĩnh ước tính có 18.173 người, chiếm 3,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và giảm 1,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Để giúp người lao động có công việc ổn định, ngoài tổ chức các sàn giao dịch định kỳ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã kết nối với một số doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm; đồng thời triển khai chương trình hợp tác xuất khẩu lao động, mở thêm nhiều lớp đào tạo tay nghề cho lao động.

Số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động 9 tháng năm 2023 có 19.083 người, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6.382 người, chiếm 33,44% trong tổng số, giảm 9,11% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động đi làm việc ngoại tỉnh 3.721 người; xuất khẩu lao động 8.980 người, chiếm 47,06%, tăng 20,23%. Số người xuất khẩu lao động chủ yếu làm việc tại Đài Loan 4.166 người, Nhật Bản 3.158 người, Hàn Quốc 988 người; còn lại các nước khác 668 người, chiếm 7,44%.

Theo ngành chức năng, những con số trên cho thấy số người được giải quyết việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, song, chủ yếu do đi xuất khẩu lao động tăng.