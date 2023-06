Hàn Quốc sẽ xem xét tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp và làm việc với Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước.

Vui mừng đón tiếp người đồng cấp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc những năm qua là hết sức đặc biệt, là đối tác chiến lược của nhau. Nói về tính chất đặc biệt trong mối quan hệ của hai nước, Bộ trưởng đề cập thực tế, có rất nhiều cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, có nhiều gia đình Việt - Hàn làm kinh tế giỏi, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng chiều 21/6.

"Mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có lịch sử dài lâu, từ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, chính trị, văn hóa cho đến hợp tác lao động, việc làm", Bộ trưởng khái quát.

Điểm lại chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, đây là hợp tác rất hữu dụng giữa hai nước. Tại Việt Nam, số lượng lao động có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc ngày càng gia tăng ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

"5 tháng đầu năm 2023 có hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, có 48.000 người Việt đang làm việc trên đất Hàn. Trong đó, khoảng 32.000 người đi theo chương trình EPS, mức thu nhập đạt 1.500-2.000 USD/người/tháng", Bộ trưởng dẫn chứng nhiều con số.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kỳ vọng Hàn Quốc tiếp tục tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam.

Để hoạt động hợp tác xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Lao động kỳ vọng Hàn Quốc tiếp tục tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận mới, giống như Nhật Bản vừa mở thêm 9 ngành nghề với lao động Việt.

"Hiện nay, chương trình EPS mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu công việc, còn 70% lao động thi xong phải đợi. Do đó, tôi rất mong thời gian tới Hàn Quốc sẽ mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận để tăng cơ hội cho lao động Việt Nam sang làm việc", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị.

Nội dung khác được hai Bộ trưởng trao đổi tại buổi làm việc là về Hiệp định giữa hai Chính phủ về bảo hiểm xã hội. Hiện nay, hai bên đang tiến hành các thủ tục nội bộ để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược về giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam. Ông chia sẻ, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Việt Nam do Cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ góp phần không nhỏ nâng cao năng lực lĩnh vực đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chào đón Bộ trưởng Lee Jung Sik.

Cảm ơn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã dành thời gian tiếp đón, Bộ trưởng Lee Jung Sik nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp mà hai nước đã duy trì trong nhiều năm qua, thời gian tới sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.

"Những vấn đề mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề cập, trong đó có đề xuất tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS sẽ được báo cáo với Chính phủ Hàn Quốc và đề xuất này sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới", Bộ trưởng Lee Jung Sik khẳng định.

Ông cũng mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ Hàn Quốc để tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội khác.