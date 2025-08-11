Hà Tĩnh: Huy động mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững

Trong hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giảm xuống còn 2,4% (tương đương 9.236 hộ), đạt mức giảm bình quân 0,76%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm đáng kể, còn 3,04% (tương đương 11.736 hộ), với mức giảm bình quân 0,68%/năm.

Những con số này không chỉ phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong công tác giảm nghèo, mà còn thể hiện sự cân bằng trong việc triển khai các dự án, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào, kể cả về yếu tố giới. Trên 145.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn tín dụng phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hơn 6.800 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trồng chè thoát nghèo bền vững ở Hà Tĩnh (Ảnh: Thu Hương - Anh Tuấn).

Một trong những điểm sáng của chương trình là việc gần 9.000 hộ đã thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế hiệu quả. Các mô hình này được thiết kế phù hợp với điều kiện địa phương, từ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đến các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm.

Tỉnh Hà Tĩnh đã đảm bảo 100% học sinh nghèo và cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận giáo dục, mở ra cơ hội cho tương lai. Hơn 518.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp cho các hộ nghèo và cận nghèo, đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ y tế, giáo dục đến các chương trình đặc thù, đã giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố nền tảng an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm nhân văn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân”.

Cùng với đó, Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại nơi ở kiên cố cho hàng chục nghìn hộ dân.

Trong hơn 4 năm, tỉnh đã xóa bỏ 11.724 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí huy động lên tới hơn 836 tỷ đồng. Riêng chương trình xóa nhà tạm do Thủ tướng phát động, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2.281 căn nhà, huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn xã hội hóa.

Tỉnh đã hoàn thành chương trình sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, khẳng định sự quyết liệt và hiệu quả trong triển khai. Điểm nổi bật của chương trình là mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, cao hơn quy định chung, áp dụng đồng đều cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ.

Cùng với đó, Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng 683 căn nhà cho các hộ khó khăn ngoài đối tượng chương trình, sử dụng nguồn lực xã hội hóa. Những ngôi nhà kiên cố không chỉ mang lại nơi ở an toàn mà còn là biểu tượng của tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Theo Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đây là thành tựu mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện trách nhiệm của Hà Tĩnh đối với Nhân dân.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm, một là huy động thêm nguồn lực, bằng cách lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách, xã hội hóa và doanh nghiệp để triển khai các mô hình sinh kế, dự án sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo.

Hai là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Ba là, tăng cường phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng lao động tại chỗ, tạo sinh kế bền vững và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Thu Hương - Anh Tuấn