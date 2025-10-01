Hà Tĩnh đa dạng hóa sinh kế, giúp người dân thoát nghèo

Lan tỏa chính sách về giảm nghèo

Năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5-0,6%. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh phấn đấu 95% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Đồng thời hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 150 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Các dự án trọng tâm của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Việc triển khai các dự án trong chương trình nhằm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Qua đó hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời ban hành hàng loạt các văn bản triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 như Kế hoạch số 45/KT/TU ngày 24/9/2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

Đa dạng hóa sinh kế, thoát nghèo bền vững

Trong giai đoạn 2021-2024, tổng kinh phí thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo là 93,375 tỷ đồng, nhờ đó toàn tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện dự án 537 dự án, trong đó có 534 mô hình chăn nuôi (lợn, bò, gà, dê, ong...), 1 dự án trồng trọt (cây cam, bưởi), 2 dự án phi nông nghiệp, triển khai thực hiện tại 12/12 huyện, thành phố, thị xã với 9.150 hộ tham gia.

Kết quả cho thấy các mô hình đa dạng hóa sinh kế đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho hộ gia đình, giúp hơn 8.600 hộ thoát nghèo bền vững. Năm 2025, tổng kinh phí cho dự án này ước đạt 33,464 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 28,592 tỷ đồng; ngân sách địa phương 2,859 tỷ đồng; huy động khác là 2,013 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn được phân bổ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Hà Tĩnh là 376,868 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương chiếm tỷ trọng lớn (79%), ngân sách địa phương đạt 10,01% và huy động nguồn lực từ người dân tham gia các dự án, tiểu dự án của chương trình đạt 10,99%.

Gia đình bà Trần Thị Hà (SN 1964, ở thôn Đông Biên, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh khó khăn. Hiện bà đang sống cùng với mẹ già và em trai bị khuyết tật. Cuộc sống của 3 mẹ con phụ thuộc vào mấy sào ruộng.

Cuối năm 2023, bà được tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia đình bà Trần Thị Hà (sinh năm 1964, ở thôn Đông Biên, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) thoát nghèo nhờ chăn nuôi bò sinh sản (Ảnh: Thu Hương).

"Tôi rất vui khi được dự án hỗ trợ hơn 10 triệu đồng để mua giống bò sinh sản về phát triển kinh tế gia đình. Đây là tài sản lớn nên tôi chăm sóc chu đáo, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, tuân thủ về phòng ngừa dịch bệnh. Đến nay, trong chuồng đã có thêm một con bê 4 tháng tuổi. Với con bò sinh sản được hỗ trợ, hằng năm, tôi sẽ có thêm thu nhập nhờ vào tiền bán bê con để ổn định cuộc sống gia đình", bà Hà chia sẻ.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác giảm nghèo. Đến nay, Hà Tĩnh không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn miền núi, thôn đặc biệt khó khăn. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Thu Hương