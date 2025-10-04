Hạ sĩ bị đình chỉ công tác vì nhổ nước bọt vào đồng nghiệp

Một hạ sĩ 27 tuổi thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tại TP Akita đã bị đình chỉ công tác vì hành vi nhổ nước bọt vào người đồng nghiệp.

Theo đó, hạ sĩ này được phân công làm nhiệm vụ tại nhóm công binh số 11 - một đơn vị hỗ trợ chiến đấu của Nhật Bản. Tháng 7/2022, người này đã có hành vi khạc nhổ vào người một đồng nghiệp.

Hạ sĩ bị đình chỉ công tác vì nhổ nước bọt vào người đồng nghiệp (Ảnh cắt từ clip: ABS News).

Vụ việc bị phát hiện sau khi người đồng nghiệp này báo cáo với cấp trên. Trong quá trình thẩm vấn, hạ sĩ 27 tuổi cho hay: “Tôi chỉ đùa thôi. Tôi vô cùng hối hận về hành động của mình”.

Tuy nhiên, hạ sĩ này đã bị đình chỉ công tác 1 ngày sau hành động của mình. Phải mất 3 năm kể từ khi sự việc xảy ra, quyết định kỷ luật này mới được thực hiện do cơ quan có thẩm quyền cần thời gian để xác minh và hoàn tất các thủ tục xử lý kỷ luật.

Mới đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại TP Akita cũng đã đình chỉ công tác, giảm 30% lương của một trung úy ngoài 50 tuổi vì hành vi truy cập dữ liệu cấm trên máy tính làm việc.

Đại tá Tomoaki Asakura, chỉ huy đơn vị tác chiến cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn và đào tạo để ngăn ngừa sự việc tái diễn".