Hà Nội “về đích” sớm trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đạt được kết quả nổi bật. Năm 2022, toàn thành phố giảm 1.582 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 0,095%. Năm 2023, giảm được 1.456 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,03%.

Với các giải pháp đồng bộ, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của thành phố đến hết năm 2024, TP Hà Nội đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 9.928 hộ (chiếm 0,43% số hộ dân) đã hoàn thành trước kế hoạch, vượt 182% chỉ tiêu giao. Như vậy, chỉ tiêu giảm nghèo đã về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra giai đoạn 2022-2025.

Cây chè giúp người dân xã Suối Hai (Hà Nội) nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững (Ảnh: Xuân Mai).

Những năm qua, Hà Nội luôn đi đầu trong việc ban hành các chính sách đặc thù về giảm nghèo, với chuẩn nghèo cao hơn khoảng 30% so với chuẩn quốc gia. Các nghị quyết của HĐND thành phố như 17/2021, 9/2021 và 6/2023 đã tạo khung chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thông qua trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế, miễn học phí và hỗ trợ sinh kế.

Nhờ đó, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2024 đạt 74,3 triệu đồng/người, tăng hơn 19 triệu đồng so với năm 2020; có 95,25% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 95% được cấp nước sạch tập trung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân khó khăn, coi bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Các cấp mặt trận đã đẩy mạnh vận động các quỹ, phát huy tinh thần tương thân tương ái, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, MTTQ Thành phố thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực, bền vững như xây dựng, sửa chữa hơn 4.000 nhà đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sản xuất, học tập và sinh kế với tổng trị giá trên 291 tỷ đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong toàn xã hội.

Từ kết quả chương trình giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô 2024. Mục tiêu là hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, phù hợp thực tiễn, giữ vững thành quả giảm nghèo, và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội cho biết, trước ngày 1/3, nhiệm vụ giảm nghèo do Sở LĐ-TB&XH tham mưu và triển khai. Sau thời điểm này, thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, UBND Thành phố giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác giảm nghèo cho Sở NN&MT.

Sở NN&MT đã tiếp nhận đội ngũ cán bộ chuyên trách và triển khai mô hình quản lý 2 cấp. Tại cấp xã, công tác giảm nghèo được giao cho Phòng Kinh tế phụ trách. Tuy nhiên, do biến động nhân sự, phần lớn cán bộ đảm nhiệm nhiệm vụ mới nên cần được bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

"Giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, liên quan trực tiếp đến đối tượng yếu thế. Các xã, phường sớm thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đồng thời phối hợp với các ngành tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 ngay sau khi Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới", Phó giám đốc Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh.

Ông Hoa cho biết, Sở NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để tham mưu UBND Thành phố triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, ngay sau khi Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới. Mục tiêu là giữ vững thành quả, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

TP Hà Nội ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo đó, UBND TP quy định rõ 2 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, áp dụng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tiêu chí về thu nhập đo lường nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/người/tháng. Tiêu chí mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản, gồm: Các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin); các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em...); dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản và ngưỡng thiếu hụt trong chuẩn nghèo đa chiều.

Xuân Mai