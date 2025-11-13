Đắk Lắk: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Nội vụ) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, chi trả trợ cấp, tư vấn việc làm và hỗ trợ học nghề được thực hiện đúng quy trình, minh bạch, góp phần ổn định đời sống cho hàng nghìn lao động và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Xác định công nghệ thông tin là công cụ đột phá giúp cải thiện hiệu quả công tác, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng loạt giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, toàn bộ quy trình tiếp nhận, xét duyệt, chi trả trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm đã từng bước được điện tử hóa, rút ngắn thời gian xử lý và giảm thiểu thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk hướng dẫn người lao động giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: TTDVVL).

Một trong những điểm nhấn là việc triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công và ứng dụng nền tảng số tích hợp.

Ông Lê Hải Lý - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc triển khai thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động. Phương thức này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là lao động ở vùng sâu vùng xa, mà còn góp phần giảm áp lực cho cán bộ tiếp nhận, nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong phục vụ.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn triển khai ứng dụng chữ ký số, mã định danh cá nhân và hệ thống tra cứu liên thông dữ liệu giữa các ngành để rút ngắn thời gian xác minh thông tin. Thay vì phải chờ vài ngày để đối chiếu dữ liệu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể kiểm tra thông tin lao động qua kết nối dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu cư trú và quản lý việc làm một cách nhanh chóng và chính xác.

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng mô hình “3 không - 1 có”, cụ thể: Không cần hồ sơ bản giấy; Không phải đến trực tiếp; Không mất nhiều thời gian chờ đợi; Có kết quả nhanh - minh bạch - chính xác. Mô hình này được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao vì giảm thiểu tối đa chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và các thủ tục rườm rà. Chỉ trong vòng 1-2 ngày làm việc, người lao động có thể nhận kết quả xét duyệt hồ sơ trợ cấp thất nghiệp qua email hoặc ứng dụng di động, đồng thời được giới thiệu việc làm phù hợp với kỹ năng, trình độ của mình.

Để hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm, Trung tâm còn chú trọng phát triển nền tảng kết nối việc làm trực tuyến, thông qua cổng thông tin việc làm, fanpage mạng xã hội và hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. Trung tâm đã tổ chức các sàn giao dịch việc làm online định kỳ theo tuần và tháng, với hình thức linh hoạt: livestream phỏng vấn trực tuyến, đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng chatbot để tư vấn việc làm 24/7. Các nhà tuyển dụng cũng được hỗ trợ mở tài khoản, quản lý tin tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên qua hệ thống tích hợp, từ đó giảm chi phí và thời gian tuyển dụng.

Từ năm 2024 đến nay, Đắk Lắk đã đưa vào vận hành ứng dụng “Việc làm Đắk Lắk” trên nền tảng di động, giúp người lao động có thể tìm kiếm việc làm, đăng ký tham gia sàn tuyển dụng, tra cứu thông tin hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và nhận thông báo lịch hẹn một cách thuận tiện.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Trên 80% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua hình thức trực tuyến, giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn từ 5 ngày còn dưới 3 ngày làm việc. Hàng nghìn lao động được kết nối giới thiệu việc làm thông qua hệ thống trực tuyến, trong đó gần 40% được tuyển dụng thành công. Tỷ lệ người lao động quay trở lại thị trường sau khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 10%, cho thấy hiệu quả của hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện nền tảng công nghệ và cơ sở dữ liệu. Đa dạng hóa hình thức kết nối việc làm: Phát triển thêm các kênh tư vấn việc làm qua AI, chatbot, livestream định hướng nghề nghiệp… nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

“Về lâu dài, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là từng bước chuẩn hóa, số hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, góp phần giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm”, ông Lê Hải Lý nhấn mạnh.

Hà Phương