Giảm căng thẳng, hạn chế rủi ro cho người lao động

Ngày 6/5, tại khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Bình Định phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc".

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ (Ảnh: Doãn Công).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và công đoàn các cấp, tập trung đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.

Việc triển khai thực hiện chương trình phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ đến người sử dụng lao động và người lao động; đặc biệt là các lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao như các công trình xây dựng, mỏ khai thác đá, cơ sở sản xuất luyện kim, cơ khí, chế tạo máy, sử dụng và truyền tải điện.

Tăng cường đối thoại giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công nhân lao động tại doanh nghiệp; giảm căng thẳng tại nơi làm việc; tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

"Trong tháng này, UBND tỉnh sẽ mở một đợt cao điểm, tập trung rà soát lại toàn bộ các quy định về ATVSLĐ trên cơ sở công tác kiểm tra, thanh tra để khắc phục những tồn tại", ông Giang nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ATVSLĐ từ năm 2020 đến 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định cũng trao 23 suất quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Bình Định trao quà động viên, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Được biết, năm 2022, Bình Định đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đảm bảo ATVSLĐ; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm chăm lo sức khỏe cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường ở những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại.

Tuy nhiên, vẫn còn có những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thiếu quan tâm nhiều đến công tác ATVSLĐ; chỉ 128/7.450 doanh nghiệp báo cáo tai nạn lao động; công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa thực hiện, hoặc khám nhưng không báo cáo.

Năm 2022, tỉnh Bình Định ghi nhận 95 vụ tai nạn lao động, làm 14 người tử vong, 11 người bị thương. Đặc biệt, trong đó có vụ sập tường nhà xưởng trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa làm 5 người tử vong, 6 người bị thương.