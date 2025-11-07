Gia Lai: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

Để tín dụng chính sách nhanh chóng đến nhanh, đúng đối tượng được thụ hưởng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể rà soát, nắm chắc từng đối tượng thuộc diện được vay vốn tín dụng chính sách; phổ biến đến người dân các chương trình tín dụng để bà con biết, tiếp cận vay vốn.

NHCSXH chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với các hội, đoàn thể củng cố, kiện toàn 5.806 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 135/135 xã, phường, kiến tạo các tổ tiết kiệm và vay vốn trở thành "cánh tay nối dài" của ngân hàng trong việc đưa tín dụng chính sách đến với đối tượng được thụ hưởng.

Từ vốn nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, nhiều gia đình ở Gia Lai đã đầu tư phát triển các mô hình sinh kế hiệu quả (Ảnh: Quang Hùng).

Đến hết 30/9, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 15.693 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 98,8% tổng dư nợ của NHCSXH chi nhánh tỉnh Gia Lai, tăng 1.152 tỷ đồng so với cuối năm 2024 với 219.244 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân là 4.426 tỷ đồng với 73.266 khách hàng còn dư nợ; qua Hội Phụ nữ là 6.461 tỷ đồng với 101.654 khách hàng; Hội Cựu chiến binh là 2.501 tỷ đồng với 42.107 khách hàng; qua Đoàn Thanh niên là 2.305 tỷ đồng, với 40.110 khách hàng còn dư nợ.

NHCSXH chi nhánh tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức 373 điểm giao dịch tại các xã, phường giúp người dân dễ dàng tiếp cận, vay được vốn. Đồng thời, giúp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch tín dụng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Yến, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Long 1, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Canh Vinh cho biết, từ công đoạn xét duyệt hộ vay vốn NHCSXH, đến việc giải ngân đều được thực hiện công khai, minh bạch; có sự giám sát của ngân hàng, hội, đoàn thể và ban giảm nghèo xã. Đặc biệt, các hộ vay vốn được ngành chức năng của tỉnh và xã tư vấn phương án đầu tư, hướng dẫn quy trình sản xuất, chăn nuôi… nhằm phát huy tối đa lợi ích từ số vốn được vay.

Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng vốn vay và hoàn trả nợ vay của tổ tiết kiệm và vay vốn rất thuận lợi. Hiện 60 thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Long được vay gần 5 tỷ đồng từ phòng giao dịch NHCSXH Vân Canh; 100% thành viên sử dụng hiệu quả vốn vay và có trích gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ.

Năm 2023, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố Lâm Trúc 2 do đoàn thanh niên phường Hoài Nhơn quản lý, anh Nguyễn Xong đã vay 80 triệu đồng từ phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn để mua máy nghiền, máy sấy, máy hút chân không, phục vụ hoạt động chế biến các sản phẩm từ cây sen.

Có vốn của NHCSXH, gia đình anh Xong có thêm điều kiện đầu tư nâng cấp thiết bị, máy móc, tăng năng suất, đảm bảo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm khi giữ được cả dược tính và hương sen. "Cơ sở của tôi hiện có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao được người tiêu dùng tại Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và TPHCM tín nhiệm. Nhờ đó, giúp gia đình tôi nâng cao thu nhập", anh nói.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai cho biết, NHCSXH không chỉ đưa vốn với lãi suất ưu đãi đến với người dân mà phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể tư vấn, hướng dẫn bà con xây dựng phương án đầu tư phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối chiếu kết quả cho vay, sử dụng vốn vay từ sổ sách với thực tế, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, dư nợ và chất lượng tín dụng cùng tăng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ.

Đức Kiên