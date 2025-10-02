Ép lao động nước ngoài làm việc kiệt sức, CEO nhận án 3,5 năm tù

Mới đây, Tòa án Quận Lapland (Phần Lan) kết luận ông Vernu Vasunta - CEO (giám đốc điều hành) công ty chế biến quả mọng Kiantama phạm 62 tội danh buôn người nghiêm trọng, tuyên 3,5 năm tù.

Vernu Vasunta (phía trước bên trái) tại tòa (Ảnh: Antti Mikkola)

Cùng vụ án, bà Kalyakorn "Durian" Phongphit (quốc tịch Thái Lan), người điều phối tuyển dụng tại Thái Lan cũng lĩnh 3 năm tù. Bản án nêu rõ các hành vi xảy ra trong mùa vụ năm 2022.

Ngoài án tù, công ty Kiantama cũng bị phạt 100.000 euro. Hai bị cáo và doanh nghiệp bị buộc bồi thường hơn 600.000 euro cho nhóm công nhân người Thái vì thiệt hại tài chính và tổn thất tinh thần.

Quyền kháng cáo và lệnh cấm kinh doanh Bản án chưa có hiệu lực thi hành vì các bên có quyền kháng cáo. Ngoài ra, tòa cấm ông Vasunta tham gia hoạt động kinh doanh đến năm 2029.

Ngay trong ngày phán quyết, công ty Kiantama phát đi thông cáo cho biết ông Vasunta đã từ nhiệm chức CEO và rút khỏi Hội đồng quản trị, với lý do “phù hợp lợi ích công ty”, đồng thời nhấn mạnh phán quyết cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp lý cuối cùng.

Theo bản án, nhiều công nhân Thái bị lôi kéo bằng những lời hứa sai lệch về thu nhập và điều kiện sống tại Phần Lan. Khi sang nơi, họ nhanh chóng rơi vào cảnh lệ thuộc vì phải gánh các khoản chi phí rất cao cho vé máy bay, visa, ăn ở và đi lại.

Trước khi xuất cảnh, không ít người phải ký giấy vay nợ, thậm chí bảo lãnh chéo cho nhau. Đến Phần Lan, hộ chiếu của họ bị thu giữ ngay khi nhập trại. Đặc biệt, nhiều công nhân không biết mình có quyền tự do bán quả mọng cho các đơn vị khác. Vì thế, họ gần như không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục hái quả để trả nợ.

Ngành sản xuất quả mọng của Phần Lan phụ thuộc lớn vào lao động người nước ngoài (Ảnh: Mikko Savolainen).

Về cường độ lao động, tòa ghi nhận mỗi công nhân hái khoảng 2.400-4.000 kg việt quất trong 10 tuần, làm từ sáng sớm đến tối muộn, ít hoặc không có ngày nghỉ, nhưng sau khấu trừ, nhiều người chỉ còn vài trăm euro.

Vụ việc bắt đầu từ cáo trạng do Viện Công tố Quốc gia Phần Lan công bố 31/1/2024, ban đầu truy tố 56 tội danh đối với ông Vasunta và bà Phongphit liên quan lao động cưỡng bức trong mùa vụ 2022, sau đó số tội danh trong xét xử tăng lên 62.

Vụ án Kiantama diễn ra trong bối cảnh ngành hái quả mọng của Phần Lan đối mặt nhiều chỉ trích về lạm dụng lao động mùa vụ.

Sau các bê bối kéo dài, quy định mới năm 2024-2025 thắt chặt cơ chế visa và quan hệ lao động đối với lao động ngoài EU, chuyển từ mô hình “không có hợp đồng lao động” sang hợp đồng và trả lương chính thức cho người hái việt quất nước ngoài.