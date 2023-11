Được thêm lương, công nhân nhà máy may đi làm sau một ngày ngừng việc

Theo đại diện Công ty CP may Halotexco, sáng 16/11, toàn bộ công nhân nhà máy may tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An đã đi làm trở lại.

Trước đó, sáng 15/11, công nhân cơ sở này đồng loạt ngừng việc do mức lương quá thấp.

Theo phản ánh của công nhân, thu nhập hàng tháng người lao động nhận được chỉ từ 3,5 triệu đến 4,2 triệu đồng (bao gồm tiền lương, sản lượng, các chế độ phụ cấp khác). Tính ra, tiền công mỗi ngày chỉ đạt 90.000 đồng, trong khi cường độ làm việc cao, thời gian làm việc gần 10 giờ/ngày.

Tình trạng thu nhập thấp kéo dài nhiều tháng, công nhân đã kiến nghị, phía công ty hứa xem xét giải quyết nhưng trong bảng lương nhận chiều 14/11 không thể hiện điều này. Đây là lý do khiến công nhân đồng loạt ngừng việc.

Sáng 16/11, 100% công nhân nhà máy may Công ty CP may Halotexco (Nghệ An) đã vào làm việc (Ảnh: Hoàng Lam).

Mặc dù rất chia sẻ với công ty trong thời điểm khó khăn hiện tại nhưng các công nhân cũng yêu cầu lương làm việc phải đủ để trang trải cuộc sống.

Chiều 15/11, Ban giám đốc Công ty CP may Halotexco đã có buổi đối thoại trực tiếp với người lao động. Ông Nguyễn Xuân Thơm - Giám đốc Công ty CP may Halotexco - mong người lao động chia sẻ với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do thiếu đơn hàng để duy trì sản xuất cũng như thu nhập của công nhân.

Tại buổi đối thoại, có 42 kiến nghị của người lao động đã được phản ánh tới lãnh đạo công ty, bao gồm điều chỉnh lương sản phẩm, tăng đơn giá, giảm mức khoán, lương tăng ca, chế độ lễ, tết, nghỉ đột xuất...

Lãnh đạo công ty đối thoại với công nhân chiều 15/11 (Ảnh: Hoàng Lam).

Các kiến nghị của người lao động được lãnh đạo công ty lắng nghe, giải đáp, điều chỉnh ngay tại buổi đối thoại.

Về thu nhập cho người lao động, chủ doanh nghiệp xác nhận sẽ bổ sung 200.000 đồng/người/tháng đối với công nhân có mức lương sản phẩm 1,5-2 triệu đồng. Công nhân có lương sản phẩm trên 2 triệu đồng được bổ sung 300 đồng/tháng.

"Đây là giải pháp mang tính tình thế trước mắt, khi chưa có nhiều đơn hàng. Khi có đơn hàng, công ty sẽ phân bổ lương sản phẩm theo giá đơn hàng để đảm bảo thu nhập cho người lao động", nguồn tin từ Công ty CP may Halotexco cho hay.

Công ty CP may Halotexco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi và các sản phẩm dệt may. Hiện doanh nghiệp có một sơ sở tại thành phố Vinh và một cơ sở tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).