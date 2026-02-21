5 con cá khoai giá nửa triệu đồng, ngư dân săn tìm đầu năm mới

Những ngày này, ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi đầu năm. Đây cũng là thời điểm cá, tôm được giá cao nhất trong năm. Không chỉ để “mở hàng” lấy may, những người vươn khơi còn kỳ vọng một mùa biển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập khá ngay từ những ngày đầu xuân.

Theo ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), từ 8h, những chiếc thuyền nan bắt đầu cập bến, mang theo nhiều cá, tôm.

Theo ngư dân phường Sầm Sơn, dịp đầu năm, cá khoai được nhiều người tìm mua với giá cao, từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay cá khoai khan hiếm.

Ngư dân Nguyễn Hữu Xuyên (53 tuổi, ở phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ, chuyến biển đầu năm nay chủ yếu đánh được cá nanh, tôm và cá bơn.

"Cá khoai năm nay rất ít. Tôi đi chuyến biển đầu năm vào mùng 4 Tết, chỉ mong đánh được ít cá khoai để kiếm thêm thu nhập. Những ngày qua, giá cá khoai rất đắt đỏ, từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg. Cá khoai ít nên mỗi chuyến ra khơi chỉ mong sao được 5-6 con cũng có 500.000 đồng", ông Xuyên nói.

Nụ cười rạng rỡ của người dân phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu năm mới.

Cá, tôm sau khi đánh bắt được bày bán dọc đường Hồ Xuân Hương. Theo ghi nhận, nhiều người dân và du khách đổ xô về đây để tìm mua cá khoai, "giải nhiệt" đầu năm.

"Những ngày Tết ăn nhiều thịt và uống nhiều rượu, bia nên cơ thể nóng nực. Tôi tranh thủ ra biển để mua ít cá khoai về cho cả gia đình "giải nhiệt", nhưng cá năm nay rất ít", anh Nguyễn Văn Tâm, người dân phường Sầm Sơn chia sẻ.

Theo ghi nhận, dọc bãi biển chỉ lác đác một vài tàu, thuyền bắt được ít cá khoai.