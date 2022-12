Đưa lao động sang Campuchia trái phép, hưởng hoa hồng 2.000 USD

Ngày 9/12, thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Lài (SN 1991, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép".

Nguyễn Thị Lài đưa 20 công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép (Ảnh: P.T).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thị Lài là đối tượng trực tiếp đưa 20 công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia để lao động bất hợp pháp.

Từ đầu năm 2022, Lài sử dụng mạng xã hội đăng tin đưa người đi Campuchia làm việc với hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao. Công dân có nhu cầu đi Campuchia chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu, chi phí xuất cảnh 1.200 USD nhưng công ty bên này sẽ tạm ứng. Điều kiện kèm theo là lao động phải làm việc cho công ty tối thiểu 6 tháng.

Sau khi "tuyển dụng" được lao động, Lài tổ chức cho những người này di chuyển vào TPHCM, giao cho đại diện của công ty đón đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để xuất cảnh sang Campuchia. Mỗi trường hợp xuất cảnh thành công, Nguyễn Thị Lài được trả phí 100 USD.

Cán bộ Phòng an ninh điều tra lấy lời khai bị can Nguyễn Thị Lài (Ảnh: P.T).

Sang Campuchia, số công dân này được bố trí làm marketing, chăm sóc khách hàng tại công ty đánh bạc, cá cược trò chơi thể thao trực tuyến. Cụ thể là các lao động này có nhiệm vụ quảng bá về trò chơi điện tử, lôi kéo người chơi. Nhiều lao động khi biết bị lừa, đòi về thì bị công ty yêu cầu hoàn trả chi phí do phá hợp đồng.

Mới đây, Nguyễn Thị Lài bị Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An bắt giữ khi nhập cảnh về Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.