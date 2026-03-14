Đưa khoai tây Mỹ lên núi, nông dân thu tiền triệu mỗi sào

Cây khoai tây lần đầu tiên được đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Nga My (huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An, mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng miền núi.

Theo đánh giá từ các chuyên gia kỹ thuật của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, giống khoai tây Atlantic đã cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đất đai tại địa phương này. Cây sinh trưởng khá, cho củ to, vỏ sáng bóng và có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ hơn 90 ngày là có thể thu hoạch.

Khu vực bản Bay, xã Nga My - nơi triển khai mô hình trồng khoai tây (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mô hình trồng khoai tây được triển khai trên diện tích 3ha tại bản Bay, với sự tham gia của 27 hộ dân. Giống khoai tây Atlantic của Mỹ được lựa chọn nhờ đặc tính dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và chu kỳ sinh trưởng ngắn. Năng suất bình quân đạt khoảng 9 tạ/sào, mang lại nguồn thu 6-8 triệu đồng/sào.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng một số hộ dân chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, dẫn đến sản phẩm chưa đồng đều, vẫn còn hiện tượng củ bị nứt nẻ hoặc sâu hại thân, củ.

Tại hội thảo mới đây, các chuyên gia đã hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong các vụ tiếp theo.

Cây khoai tây lần đầu được đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Nga My (Ảnh: Nguyễn Phê).

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa địa phương, người dân và doanh nghiệp. Sản phẩm khoai tây được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất và từng bước tiếp cận phương thức nông nghiệp hàng hóa.

Ông Lô Văn Hùng, một trong những hộ tham gia mô hình tại bản Bay, chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi cũng lo vì chưa quen kỹ thuật trồng khoai tây. Tuy nhiên được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nên cây sinh trưởng tốt, củ khá to. Điều bà con yên tâm nhất là có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu nên không lo đầu ra”.

Ông Hùng cũng nhận định khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và nếu năng suất ổn định, bà con sẽ mở rộng diện tích.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nga My, khẳng định mô hình trồng khoai tây đã mang lại hiệu quả tích cực, phù hợp với điều kiện địa phương.

Khoai tây tại xã Nga My cho năng suất khoảng 9 tạ/sào, được doanh nghiệp liên kết bao tiêu với thu nhập 6-8 triệu đồng/sào (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Đây là mô hình mới giúp người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Xã sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để có hướng mở rộng diện tích và tăng cường hướng dẫn kỹ thuật”, ông Nhất cho biết.

Sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong mô hình này đang mang lại lợi ích kép khi người dân được hỗ trợ giống, vật tư và đảm bảo đầu ra, trong khi doanh nghiệp xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định.

Từ những kết quả bước đầu, xã Nga My kỳ vọng cây khoai tây sẽ trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.