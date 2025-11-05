Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo Sơn La chỉ còn 7,89%

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sơn La đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 20Ucủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Chỉ trong hơn bốn năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sơn La đã cho thấy bước chuyển rõ rệt từ chính sách sang thực tiễn. Đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,89% (so với 21,66% năm 2021), dự kiến đến cuối năm 2025 chỉ còn 7,89%.

Riêng các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,47% mỗi năm - con số thể hiện hiệu quả của các chính sách được thiết kế sát với điều kiện miền núi.

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân biên giới trồng cây trên đất dốc để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững (Ảnh: Xuân Mai).

Song song với đó, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng. Hơn 99,5% hộ dân đã có điện sinh hoạt an toàn, 97,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, và tỷ lệ trẻ đến trường đạt trên 98%.

Hàng chục tuyến đường, cầu dân sinh, trạm y tế và trường học được đầu tư, giúp người dân vùng sâu rút ngắn khoảng cách tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 đã và đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai sâu rộng, đồng bộ, nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân.

Với mục tiêu xuyên suốt tạo sinh kế, việc làm, các cấp Mặt trận Tổ quốc đã giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giàu.

Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là động lực quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Sơn La, cho biết hiện nay, 75 xã, phường trong tỉnh duy trì 200 điểm giao dịch định kỳ hằng tháng, trở thành "cầu nối" giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện, công khai và minh bạch.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay của toàn chi nhánh đạt hơn 1.580 tỷ đồng, với trên 22.200 lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ đạt trên 7.244 tỷ đồng, với 119.412 hộ còn dư nợ.

Riêng giai đoạn 2021 đến nay, gần 158.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay gần 7.900 tỷ đồng, giúp 39.000 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 18,3% năm 2020 còn 10,8% cuối năm 2024.

Cùng với đó, Chi nhánh NHCSXH Sơn La phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn.

Giai đoạn 2021-2025, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp trong tỉnh Sơn La đã tổ chức gần 2.000 lượt kiểm tra, giám sát ở cấp huyện, xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, cũng như trực tiếp tại các hộ vay. Nhờ đó, chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố, nợ quá hạn luôn ở mức thấp.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 3.731 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 3.672 tổ xếp loại tốt, khá (chiếm 98%). Các tổ tiết kiệm và vay vốn bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người vay, góp phần bảo đảm chất lượng tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tại xã Tân Phong, hơn 300 hộ nghèo và gia đình chính sách đang vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 100 tỷ đồng. Nhờ đó, xã đã tạo việc làm mới cho hơn 200 lao động, mở rộng 500 ha rừng trồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% mỗi năm.

Xã Ngọc Chiến được xem là điểm sáng của Sơn La trong triển khai chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã có 15 bản, hơn 2.100 hộ dân thuộc các dân tộc Thái, H’Mông, La Ha cùng sinh sống.

Người dân đã hiến hơn 33.000 m² đất và đóng góp 115 tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình cộng đồng. Nhờ đó, 100% tuyến đường xã - bản được cứng hóa, giao thông thông suốt quanh năm, 100% hộ dân có điện và nước sạch.

Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Chiến lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân tăng 8-9%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 6%.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Xuân Mai