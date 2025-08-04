Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm thất nghiệp

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh Đồng Tháp mới (bao gồm tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang trước đây) có 2.430 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số lao động tham gia lên đến 104.667 người. Đây là một con số tích cực, phản ánh mức độ tuân thủ chính sách của người sử dụng lao động cũng như sự lan tỏa về nhận thức đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong cộng đồng lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận 5.617 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và ban hành quyết định hưởng cho 5.004 người với tổng số tiền chi trả lên tới 95,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 59 trường hợp đã được giải quyết chuyển nơi hưởng trợ cấp đến các địa phương khác, đảm bảo tính linh hoạt và liên thông của hệ thống. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cũng được đẩy mạnh với 8.161 lượt người được hỗ trợ.

Người lao động được tư vấn việc làm tại Đồng Tháp (Ảnh: Hà Phương).

Trong tháng 7, trung tâm tiếp nhận 1.529 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm cho 804 lượt người, trong đó 327 người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp được kết nối thành công với doanh nghiệp; 4 người được đưa đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Song song với các lớp đào tạo nghề, trung tâm cũng phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 500 học sinh học trung cấp. Các chương trình đều được thiết kế thực tiễn, thời gian học linh hoạt, phù hợp với người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, đặc biệt là nhóm hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhằm đảm bảo chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân không bị gián đoạn sau quá trình hợp nhất, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp đã chủ động xây dựng mô hình một cửa tích hợp, tăng cường chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hiện nay, trung tâm đã bố trí 1 điểm tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại trụ sở chính (số 4 Nguyễn Thái Học, phường Cao Lãnh) với 18 cán bộ, viên chức chuyên trách công tác bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 4 cán bộ từ các phòng liên quan để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động theo mô hình liên thông. Trung tâm cũng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tư vấn người lao động.

Một trong những điểm sáng trong triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Đồng Tháp thời gian qua là công tác truyền thông. Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan như pano, bảng điện tử tại bến xe, bến phà, ngã tư lớn; phát hành tờ rơi, tài liệu hỏi - đáp về bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động tại khu công nghiệp, đồng thời tận dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) và truyền thông đại chúng để phổ biến chính sách.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng duy trì phối hợp thường xuyên với bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc rà soát danh sách người lao động đang hưởng trợ cấp, kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh, thu hồi nếu chi sai quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo hiểm thất nghiệp tại Đồng Tháp vẫn còn những hạn chế như: tỷ lệ người hưởng trợ cấp thất nghiệp được giới thiệu việc làm hoặc học nghề vẫn còn thấp, việc thu hồi trợ cấp chi sai vẫn gặp khó khăn do nhiều trường hợp người lao động thay đổi số điện thoại, chuyển địa chỉ cư trú hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn chưa thể hoàn trả.

Trước những tồn tại trên, trung tâm đã đề ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt là tại các xã, huyện mới sáp nhập sau hợp nhất hành chính với tỉnh Tiền Giang; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là giữa trung tâm, bảo hiểm xã hội, ngân hàng và các cơ quan đào tạo nghề; phát triển cơ sở dữ liệu thị trường lao động, cập nhật nhu cầu tuyển dụng và kỹ năng mới để tư vấn sát với thực tiễn. Đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đa dạng ngành nghề phù hợp với nhiều đối tượng người lao động.

Hà Phương