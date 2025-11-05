Đồng Nai lan tỏa tinh thần tự lực thoát nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến nay, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Trong đó, Đồng Nai đã trợ cấp cho 45.989 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 124 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai cũng đã xây dựng và nhân rộng 145 dự án mô hình giảm nghèo với các nội dung hỗ trợ chủ yếu là con giống, cây giống, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hơn 150 tỷ đồng. Các mô hình này đã mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 1.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Nhờ được hỗ trợ sinh kế, đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Nai chủ động lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững (Ảnh: Trần Trung).

Bà Nguyễn Thị Dương (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, nhờ được hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt và được vay vốn nên gia đình đã từng bước thoát nghèo. “Mấy năm trước, trồng chuối giá rẻ nên kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ được vay 50 triệu đồng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội nên gia đình mua được một cặp bò. Từ đó, gia đình từ từ gây dựng thành đàn bò. Nhờ đó, gia đình tôi đã từng bước thoát nghèo”, bà Dương cho biết.

Có thể thấy, phong trào vì người nghèo không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Đồng Nai.

Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Trong đó, Sở sẽ tập trung vào 5 giải pháp trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân địa phương tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ưu tiên phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và nâng cao năng lực tự chủ, tự vươn lên của người nghèo, không để tái nghèo diễn ra trên diện rộng.

Thứ hai, tăng cường đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn, giúp và hỗ trợ người dân nông thôn tự tạo việc làm và tăng thu nhập.

Thứ ba, chú trọng lựa chọn, xây dựng và triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sản xuất cộng đồng, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và rút kinh nghiệm từ các giai đoạn trước, nhằm phát huy hiệu quả bền vững, giúp người dân địa phương chủ động vươn lên thoát nghèo bằng chính năng lực của mình

Thứ tư, huy động nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia vào công tác giảm nghèo, đặc biệt thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ; phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, người dân không chỉ được thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát Chương trình.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện các chính sách, dự án, chương trình giảm nghèo, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Qua đó, nâng cao niềm tin của người dân về hiệu quả thực chất của công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đồng Nai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới một xã hội công bằng, phát triển và nhân văn.

Xuân Mai