Doanh nghiệp khó tuyển dụng vì thiếu lao động có tay nghề

Dân trí Các khu công nghiệp tại Quảng Ninh đang phát triển nhanh khiến nhu cầu về tuyển dụng lao động gia tăng nhiều. Tuy nhiên doanh nghiệp tại đây lại đang gặp khó do khan hiếm nguồn lao động có tay nghề.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH dự và chủ trì buổi làm việc (Ảnh: P.L).

Đây cũng là vấn đề được đưa ra thảo luận, tìm hướng tháo gỡ tại buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong KCN Việt Hưng (Quảng Ninh) và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung trên do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh tổ chức vào ngày 8/9.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH tỉnh dự và chủ trì, cùng tham dự có đại diện các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Việt Hưng và các đơn vị, phòng ban chuyên môn có liên quan.

Theo các đại diện Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long và Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam tại buổi làm việc, nhu cầu tuyển dụng lao động thời gian tới khá nhiều, với 630 lao động độ tuổi từ 18 đến dưới 45 để làm việc tại phân xưởng may mũ, phân xưởng mũ len.

Tuy nhiên, đơn vị đang gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động do tay nghề của công nhân còn thấp, phần lớn chưa có kinh nghiệm làm việc...

Theo một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Hưng cũng đang gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng dù nhu cầu rất lớn.

Tại buổi làm việc ngày 8/9, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp như: Gắn kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đào tạo, đào tạo lại, giải quyết việc làm cho người lao động, người sau học nghề nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Hưng.

Phát biểu kết luận, ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp và đề nghị tăng cường đẩy mạnh việc hợp tác giữa UBND TP Hạ Long với các trường cao đẳng và doanh nghiệp. Trong đó, việc hợp tác cần tập trung vào đa dạng hóa các hình thức hợp tác về chương trình đào tạo, tổ chức ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

An Nhiên