Đề xuất tăng chỉ tiêu chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong cuộc gặp, làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung với tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju chiều 12/12.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng bà Oh Young Ju nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam và tin tưởng trên cương vị mới, bà Đại sứ sẽ góp phần rất quan trọng và có hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước Việt - Hàn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Bộ trưởng cảm ơn Đại sứ về sự quan tâm, trao đổi sớm với các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju (Ảnh: Giáp Tống).

"Việt Nam và Hàn Quốc nhiều năm qua có mối quan hệ hợp tác đặc biệt trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lao động… Tôi tin tưởng rằng tương lai mối quan hệ này sẽ còn phát triển hơn nữa", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng khái quát, hiện có trên 40.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam cũng có rất nhiều người Hàn Quốc sang công tác, làm việc. Điều này thể hiện cho mối quan hệ qua lại bền chặt, lâu dài giữa hai nước ngày càng tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Bộ trưởng Dung cũng đề cập chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi là chương trình EPS, thông qua hoạt động phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc mà nước này đã ký với 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam) đã được hai nước Việt - Hàn triển khai đồng bộ, minh bạch và hiệu quả. Quá trình thực thiện, chỉ tiêu lao động trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản gần bờ cũng được mở rộng hơn.

"Điều rất đáng mừng là tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm rõ rệt, hiện là dưới 30%. Kết quả này cho thấy sự kiên quyết để giải quyết vấn đề này từ phía Chính phủ của cả 2 nước với các giải pháp quyết liệt, cụ thể.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam về hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực việc làm cũng được triển khai tương đối tốt. Đặc biệt, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) - đây là Trung tâm hiện đại và lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực này.

Vấn đề hợp tác về giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội cũng đạt nhiều hiệu quả", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khái quát.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất Hàn Quốc tăng chỉ tiêu đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong khuôn khổ cuộc gặp hôm nay, tân Đại sứ Oh Young Ju và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến chương trình EPS, thỏa thuận hợp tác công nhận chuyên gia (MOU), hiệp định về bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam - Hàn Quốc, hợp tác về giáo dục nghề nghiệp.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH Việt Nam đề cập, đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều lao động đủ chỉ tiêu, đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Bộ trưởng đề xuất Hàn Quốc xem xét tăng chỉ tiêu chương trình EPS, mở rộng các hình thức tiếp nhận lao động Việt Nam như lao động kỹ thuật lành nghề, lao động thời vụ, tạo cơ hội cho người lao động có kinh nghiệm được quay trở lại Hàn Quốc làm việc.

"Quan điểm của chúng tôi là luôn ưu tiên cho người lao động, ai đã được tuyển chọn rồi, đủ tiêu chuẩn thì tạo điều kiện tối đa. Bên cạnh đó, những người, doanh nghiệp làm ăn không chính đáng, chúng tôi đều xử lý nghiêm minh", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và bà Oh Young Ju tin tưởng quan hệ giữa 2 nước Việt - Hàn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn (Ảnh: Giáp Tống)

Về phía Hàn Quốc, bà Oh Young Ju gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã dành thời gian tiếp đón, làm việc. Tân Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh, với mối quan hệ tốt đẹp đã duy trì trong nhiều năm giữa hai nước, thời gian tới những kết quả hợp tác mang lại sẽ còn thể hiện rõ hơn.

Trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc, bà Oh Young Ju cho biết, những vấn đề mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề cập, trong đó có đề xuất tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS sẽ được Đại sứ quán báo cáo, đề xuất cụ thể lên Chính phủ nước này. Bà Oh Young Ju hi vọng, các đề xuất sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội khác, bà Oh Young Ju mong Bộ LĐ-TB&XH cũng như cá nhân Bộ trưởng tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ phía Hàn Quốc…