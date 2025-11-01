Điện Biên: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Theo đó, tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 2000/KH-UBND ngày 30/6/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Học viên cũng được quán triệt, triển khai một số văn bản mới về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-2025; lập các biểu mẫu tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo; hướng dẫn bộ công cụ, biểu mẫu rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025; rà soát, cập nhật dữ liệu danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Cán bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham gia tập huấn triển khai công tác giảm nghèo (Ảnh: Xuân Mai).

Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về rà soát hộ nghèo, cận nghèo; cũng như những vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Qua đó, các học viên sẽ được giảng viên hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai công tác giảm nghèo và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn.

Xuân Mai