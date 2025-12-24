“Điểm tựa” cho người lao động

Đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động

Ngay sau khi Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền phổ biến các kiến thức về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại các hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người lao động.... để người lao động hiểu được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động. Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo các quyết định của Sở Nội vụ.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân (Ảnh: TH).

Theo Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Đây chính là công cụ để bảo vệ quyền lợi người lao động khi xảy ra những tai nạn rủi ro ngoài ý muốn, chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua khó khăn. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp nói riêng là cần thiết cho người lao động.

Ngoài việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng năm còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

“Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người lao động và cả người sử dụng lao động bỏ qua chiếc “phao cứu sinh” này, thờ ơ trước những rủi ro đang rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Hoàng Văn Minh nhấn mạnh.

Ông Minh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách vẫn còn tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tại một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Nhiều đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn cho công nhân (Ảnh: TH).

Do đó, thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, với người lao động, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Xây dựng môi trường lao động an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động

Phó Giám đốc sở Nội Vụ tỉnh Nghệ An Vi Ngọc Quỳnh cho biết, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp ngày càng phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên cơ sở đóng góp vào quỹ.

Đối với những người lao động, ngoài làm việc và hưởng lương thường xuyên thì việc được đóng bảo hiểm, trong đó có tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là điểm tựa quan trọng, để phòng những biến cố, trường hợp không may gặp nạn. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả đẩy đủ, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Hiện nay, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, người lao động, lan toả chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Tỉnh cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động.

Xây dựng môi trường lao động an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, người lao động và doanh nghiệp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và chủ sử dụng lao động trong thực hiện chế độ, chính sách về ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng; tỷ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%/năm; số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm.

Tập huấn an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: TH).

“Để giảm thiểu tai nạn lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hằng năm, các cấp, ngành, người sử dụng lao động tại Nghệ An đã thường xuyên tập trung triển khai các hoạt động về phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, Sở Nội vụ cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người lao động trên địa bàn về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp để người lao động nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động; chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình…

“Để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định sản xuất”, ông Vi Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.

Ngô Thu Hương