Đà Nẵng tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hai chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tổng kế hoạch vốn của 2 chương trình này là hơn 2.224 tỷ đồng, bao gồm 956 tỷ đồng cho giảm nghèo và 1.267 tỷ đồng cho phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính cần chỉ đạo rà soát nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu giải ngân 100%.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương, Kho bạc Nhà nước để rà soát, điều chuyển vốn; tham mưu điều chỉnh kinh phí kịp thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và tập huấn cho cán bộ cơ sở.

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn xã thực hiện hợp phần, tiểu dự án. Quan điểm chỉ đạo của Đà Nẵng là 1 đồng vốn công mang lợi ích 3 đồng xã hội. Các xã xây dựng biểu đồ theo dõi, phân nhóm dự án: triển khai ngay nếu đủ điều kiện, thanh quyết toán hoàn thành. Đối với giai đoạn 2026-2030, các xã sớm xây dựng kế hoạch vốn. Địa phương chậm trễ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và người dân.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Nguồn lực từ chính sách không chỉ giúp nhiều hộ nghèo ở xã vùng cao Trà My có chỗ ở ổn định, mà còn tiếp thêm sinh kế để họ có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, dân tộc Xơ Đăng, thôn 1, xã Trà My thuộc diện hộ nghèo. Mấy năm gần đây, chồng chị cũng bị bệnh hiểm nghèo, nên cuộc sống càng trở nên chật vật.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh được hỗ trợ bò giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Ảnh: Xuân Mai).

Giữa năm nay, từ nguồn kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát của địa phương, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với tiền dành dụm và vay mượn nên đã làm được căn nhà cấp 4 kiên cố thay cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp.

Cùng với đó, gia đình chị Hạnh là một trong hàng chục hộ được nhận hỗ trợ con giống, cây giống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của xã Trà My trong năm nay.

“Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà kiên cố, được vay vốn lãi suất ưu đãi và được tặng bò giống. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp gia đình tôi có thể sớm thoát nghèo. Cùng với chăm sóc rừng trồng keo, gia đình trồng thêm cỏ voi để vỗ béo bò. May mắn cặp bò phát triển tốt, nay sắp sinh bê con”, chị Hạnh cho hay.

Tương tự, hoàn cảnh vợ chồng ông Dương Lô, 84 tuổi, ở thôn 3, xã Trà My cũng rất éo le. Vợ chồng ông đều đã cao tuổi, vợ ông còn mắc bệnh mãn tính do tuổi già. Đầu năm nay, gia đình ông cũng được hỗ trợ một cặp bò giống để phát triển sinh kế.

Ông nói, trước đây hai vợ chồng lam lũ làm ăn, nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuổi già ập đến, vợ lại bị bệnh nên càng thêm khốn khó. Nhận được hỗ trợ bò, hai vợ chồng rất mừng.

“Có bò để nuôi, có công việc để làm với hy vọng thêm thu nhập với người già như vợ chồng tôi là quý lắm. Trước đây cũng mong có tiền để mua con bò, hay con heo gì đó để nuôi cho nó đẻ mà bán lấy tiền nhưng không có nổi”, ông Lô nói.

Hồi giữa tháng 5, gia đình ông Lô tiếp tục đón nhận tin vui khi chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để dựng lại căn nhà mới kiên cố.

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cho biết, công cuộc giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân địa phương là ưu tiên hàng đầu của địa phương. Các chương trình phát triển kinh tế, xã hội đều được địa phương đẩy mạnh thực hiện nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.

“Để có thành quả bước đầu về giảm nghèo như hôm nay, phải kể đến nguồn lực hỗ trợ rất lớn từ các cấp chính quyền, sự quyết liệt triển khai các dự án, chương trình ở địa phương và sự nỗ lực vươn lên của người dân trong phát triển kinh tế, xã hội.

Thời gian tới, xã sẽ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cây dược liệu, phát triển cây quế Trà My, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, cây ăn quả… Cùng với đó là kêu gọi, thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân...”, ông Vương chia sẻ thêm.

Xuân Mai