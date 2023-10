Công nhân "vây" phòng giám đốc khi nhận thông báo đi làm xa... 100 cây số

Theo chủ nhân đoạn clip, lý do khiến các công nhân tỏ ra bức xúc là vì công ty bất ngờ đổi địa điểm làm việc từ Long An sang Bình Dương. Một số công nhân không thể đi làm xa nên quyết định nghỉ việc nhưng công ty chưa giải quyết các chế độ hợp lý.

Công nhân đình công vì không đồng ý với hướng giải quyết các chế độ lương, thưởng khi công ty chuyển trụ sở làm việc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 20/10, tại công ty TNHH Samwoo Việt Nam tại Long An. Nguyên nhân do công ty bất ngờ thông báo di dời cơ sở sản xuất từ Long An đến Bình Dương, khoảng cách giữa nhà xưởng cũ và mới là gần 100km.

Theo thông báo, khoảng 250 công nhân sẽ phải chuyển về cơ sở mới ở Bình Dương để làm việc. Những công nhân không muốn chuyển chỗ làm có thể nghỉ việc để được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định.

Theo ông Quí, việc công nhân bức xúc và đăng tải đoạn clip là chưa hợp lý, bởi công nhân chưa hiểu rõ quy trình giải quyết của công ty. Nhiều tháng qua, việc kinh doanh của doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Công ty đã cho công nhân nghỉ việc luân phiên.

"Việc giải quyết các chế độ lương, thưởng cần có thời gian thương lượng đến cuối tháng 11. Công nhân bức xúc, đòi rút sổ bảo hiểm ngay là điều không thể. Sau khi hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, công ty mới giải quyết các chế độ cho công nhân", ông Quí nói.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, đến nay công ty đã tạm thương lượng ổn thỏa với công nhân. Đơn vị cũng đang sắp xếp trình phương án giải quyết cụ thể đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

Theo thông báo từ công ty TNHH Samwoo Việt Nam, những ngày công nhân được cho nghỉ trong tháng 10/2023, công ty sẽ chi trả 70% lương cơ bản.

Về tiền thưởng Tết, cán bộ, công nhân viên làm việc đủ từ tháng 1 đến tháng 10 sẽ được thưởng 1 tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động; làm việc từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế đến tháng 12/2023. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của mỗi công nhân vào ngày 10/11.